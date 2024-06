Websolute cresce grazie a Showefy. Nuove funzionalità con l’integrazione

WEBSOLUTE è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan. Nei giorni scorsi l’azienda marchigiana ha perfezionato l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Lunghezza d’Onda Srl. Fondata nel 2010 da Antonio De Cicco e Andrea Zofrea, Lunghezza d’Onda è proprietaria di Showefy, suite di servizi software dove il cuore è un sistema di configurazione 3D in modalità Saas specializzata in configurazione prodotti e gestione dei servizi per il mondo dell’arredamento, adottato da molti leader di settore del mercato italiano a vocazione internazionale. Showefy è una suite di ultima generazione che integra tutte le ultime innovazioni tecnologiche, è pensata per un utilizzo web che adotta le più avanzate tecnologie, incluse quelle IA, e si integra con le piattaforme web e i principali sistemi gestionali aziendali per consentire alle aziende del settore arredamento una completa e specialistica integrazione con i propri processi interni ed esterni, sia in ottica B2C che B2B.

Nel 2023, in continuità con i risultati del 2022, Lunghezza D’Onda ha registrato performance molto positive: i ricavi delle vendite e delle prestazioni produttive di marginalità pari a 916 migliaia di euro; valore della produzione pari a 935 migliaia di euro, ebitda pari a 585 migliaia di euro, ebitda margin pari al 63%; indebitamento finanziario netto cash positive per 785 migliaia di euro.

L’operazione è altamente strategica per Websolute e consentirà l’ottenimento di molteplici sinergie. In primis, il Gruppo Websolute potrà rafforzare il proprio posizionamento competitivo e la propria proposta commerciale nel settore dell’arredamento e del design, ambito molto rilevante dell’economia nazionale, nel quale vanta un portafoglio clienti leader di mercato ampio e fidelizzato, potendo offrire ai propri clienti una soluzione tecnologica altamente innovativa ed integrabile alle piattaforme tecnologiche già in uso, molto apprezzata per la sua specializzazione e verticalità settoriale in ambito B2C e gestione delle reti vendita B2B. Websolute potrà, inoltre, con piccoli adeguamenti, utilizzare la suite Showefy in altre industries in cui opera, potenziando notevolmente l’opportunità commerciale su clienti di altri settori merceologici con cui già lavora. L’integrazione delle funzionalità Showefy alle piattaforme proprietarie e open source gestite da Websolute e delle nuove funzionalità collegate all’AI, dove Websolute si è specializzata con una propria Business Unit, possono ingenerare un upgrade del segmento di offerta delle piattaforme digitali, famiglia di vendita molto strategica per la Società e ingenerare un importante e positivo traino di proposta di molti altri servizi offerti dal Gruppo. Lunghezza d’Onda potrà al contempo beneficiare di tutte le sinergie attivabili grazie all’inserimento nel perimetro di consolidamento del Gruppo Websolute potendo accelerare il progetto di sviluppo di business della società e potrà utilizzare appieno la scalabilità del proprio modello di business che, come confermato dai dati di chiusura del 2023, sviluppa un ebitda margin molto elevato ed una importante generazione di positivi flussi di cassa dell’attività caratteristica.

"Siamo lieti di annunciare una nuova importante e strategica operazione per il settore dell’Home & Design, con la quale il Gruppo Websolute rafforza notevolmente il suo percorso di crescita intrapreso con la quotazione e saldamente poggiato su una politica di acquisizioni strategiche di quote di controllo in società con ottime performance, considerate complementari ed incrementative del business del Gruppo, con particolare attenzione alle verticalità settoriali, ritenute core-business e rilevanti a livello di economia nazionale, in cui detiene una leadership distintiva di mercato", afferma Lamberto Mattioli, presidente e amministratore Delegato di Websolute. "Lunghezza d’Onda e Websolute potranno beneficiare reciprocamente di molteplici sinergie attivabili a livello commerciale, produttivo e gestionale. Showefy è attualmente commercializzata in modalità SAAS, aspetto molto importante ai fini della scalabilità del business e del miglioramento delle redditività e della generazione di cassa", aggiunge il presidente e l’ad Mattioli.

"Lunghezza d’Onda grazie al prodotto proprietario Showefy ad oggi genera ricavi di vendita caratteristici e ricorrenti che per il 68% sono originati da proventi da licenze e per il 32% da servizi collegati, generando un importante accrescimento anno per anno, dei ricavi ricorrenti che si rinnovano annualmente generando un grande beneficio sulla pianificazione annuale, delle importanti disponibilità liquide e marginalità molto performanti grazie ad un modello di business altamente scalabile che ha consentito a Lunghezza d’Onda di evidenziare a fine 2023, un ebitda margin superiore al 60%. Espandendo la base clienti attivi anche a quelli del parco clienti delle società rientranti nel perimetro di consolidamento del nostro Gruppo promuoveremo una azione commerciale congiunta, potendo beneficiare di un modello di business che genera molta marginalità aggiuntiva e ottimi flussi di cassa a beneficio sia della società acquisita che di Websolute", conclude Mattioli.