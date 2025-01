Vog Products pioniere in produzione alimentare sostenibile

IL LORO BILANCIO di sostenibilità, rilasciato nelle scorse settimane, lascia intendere già dal titolo quali siano le loro priorità in termini di tutela ambientale e gestione delle risorse: si intitola ‘Rimanere con i piedi per terra. La nostra sostenibilità’ il documento stilato da Vog Products, il colosso altoatesino specializzato nella trasformazione della frutta. Vog Products riunisce due importanti organizzazioni di produttori dell’Alto Adige – il consorzio Vog-Home of apples (detentore, fra l’altro, del celebre marchio ‘Mele Marlene’) e la società cooperativa Vip (nota soprattutto per le sue ‘mele della Val Venosta’) - oltre a 17 cooperative frutticole dislocate sul territorio. Grazie a investimenti mirati e all’ottimizzazione dei processi, l’azienda ha compiuto passi in avanti notevoli verso i propri obiettivi di sostenibilità nel periodo di riferimento (il biennio 2022-2024).

Guardando nel dettaglio ai numeri presenti nel bilancio, emerge come un’attenzione particolare, nella strategia di sostenibilità dell’azienda, sia rivolta, anche nell’ultimo esercizio, a settori cruciali come acqua, energia e protezione del clima. L’ottimizzazione dell’acqua di raffreddamento, ad esempio, ha permesso di ridurre significativamente il consumo idrico (-28% rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda la produzione di energia, la capacità degli impianti fotovoltaici è stata portata a 1.777 kWp. Inoltre, le emissioni totali sono state ridotte di oltre 3.000 tonnellate di Co2 equivalente (-12% rispetto all’anno precedente).

Quanto alla sostenibilità sociale, Vog Products ha rafforzato ulteriormente i propri standard etici e le misure di compliance (letteralmente, ‘conformità delle procedure e dei comportamenti adottati in un’azienda’, ndr), migliorando ulteriormente le condizioni per il personale. La tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro è un valore che sta particolarmente a cuore all’azienda altoatesina: uno degli obiettivi dichiarati è ottenere la certificazione denominata Iso 45001 (uno standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema ottimale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ndr) entro il 31 dicembre 2026. Tra le attività promosse in quest’ambito rientrano, fra l’altro, l’introduzione di innovazioni tecnologiche ai fini di un costante miglioramento nella sicurezza del lavoro e gli audit effettuati, a cadenza mensile, da professionisti esterni e collaboratori interni, incaricati del benessere aziendale. A questo proposito, Adin Gamper, direttore del personale Vog Products, ha commentato: "icollaboratori sono il nostro capitale umano. Senza la loro competenza, passione e impegno, Vog Products non sarebbe diventata l’azienda che è oggi. Ecco perché la crescita professionale, la sicurezza sul lavoro e la salute sono così importanti per noi".

Nell’ultimo esercizio, l’organizzazione di produttori ha erogato un volume di liquidazione pari a 63,5 milioni di euro ai suoi soci, contribuendo così a sostenere l’agricoltura locale. Questo volume di liquidazione rientra nella strategia di sostenibilità dell’azienda, che abbraccia – si sa - non solo la responsabilità ambientale, ma anche quella sociale ed economica. Rafforzando le cooperative associate e sostenendo i produttori, Vog Products intende contribuire allo sviluppo sostenibile della regione.

Tra le mission dell’azienda, fin dalla sua fondazione nel 1967, c’è infatti la creazione di valore aggiunto a livello regionale, garantito da un prezzo di liquidazione adeguato per i soci e i produttori agricoli e da un solido legame con i fornitori e le realtà locali. Un progetto di successo per la tutela delle api nella filiera produttiva evidenzia, infine, l’impegno di Vog Products per la biodiversità: tra le misure attuate, ecco i ‘premi per l’impollinazione’ a favore di gruppi locali di apicoltori e il sostegno all’allevamento delle api regine con un contributo finanziario.

Ma quali sono gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine? In primis, diventare pionieri nella produzione alimentare sostenibile. Ispirandosi all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’azienda si impegna a produrre gestendo le risorse in modo rispettoso e a promuovere iniziative innovative, legate all’economia circolare. "La sostenibilità per noi, per i nostri soci e produttori, non è una moda né un obbligo: è parte integrante dell’identità e della tradizione contadina - ha dichiarato Johannes Runggaldier (nella foto in alto), presidente di Vog Products -. Per noi è importante continuare a coltivare le nostre radici, rimanendo con i piedi ben saldi per terra". Christoph Tappeiner (nella foto a sinistra), direttore dell’organizzazione altoatesina, ha aggiunto: "La sostenibilità è un percorso continuo. La nostra visione è costruire un futuro sostenibile per la produzione alimentare. Per raggiungere questo obiettivo, continueremo a impegnarci, con passione e determinazione, anche negli anni a venire".