UniSolutions: l'assistente digitale che rivoluziona le Pmi con software su misura

QUAL È il luogo in cui tutti cercano risposte, al giorno d’oggi? Il web. Una domanda su Google, e il gioco è fatto. Ma come fa un imprenditore a farsi trovare? Uni è un assistente digitale – anzi, una squadra di assistenti, specializzati in vari campi – che studia il mercato in tempo reale, esaminando milioni di dati, e crea siti, blog, landing page, utilizza directory e social, scrive testi in ottica Seo, per mettere in contatto aziende e aspiranti clienti.

La suite comprende anche un pc, con e-mail dedicata, e un cellulare, con scheda Sim inclusa, per semplificare il lavoro, rendendolo ancora più efficiente, e garantire la provenienza di messaggi, telefonate, richieste di appuntamenti. Un servizio che mira a diventare ’standard’ per Pmi di ogni settore e dimensione.

L’ha creata e brevettata UniSolutions, una start-up innovativa tecnologica, che è passata da zero a 900 mila euro di fatturato nei primi quattro mesi di vita (da marzo a giugno 2024) con la prospettiva di superare abbondantemente il target di 1 milione e mezzo fissato per il primo anno. L’azienda investe il 30% del suo fatturato in ricerca e innovazione. Infatti, sono già sette le release rilasciate, per migliorare ulteriormente le performance del software.

Alla guida dell’azienda ci sono due manager di 44 e 46 anni, Sara Grava e Ferdinando Bova, che hanno già vent’anni di esperienza alle spalle. Sara Grava vanta una lunga carriera nel campo informatico: ha lavorato con grandi aziende e brand globali, fondando anche una sua società nel campo dell’hardware ricondizionato, occupandosi soprattutto di mercati emergenti. Anche Ferdinando Bova, esperto di marketing, ha lavorato per diverse società prima di diventare imprenditore.

UniSolutions crea anche software su misura per migliorare la gestione delle Pmi, in base alle loro esigenze specifiche. E sta sviluppando nuovi modi per sfruttare le potenzialità infinite del web e integrare sempre meglio software e hardware, anche telefonia e servizi bancari, per rendere il lavoro delle aziende più facile e performante. "Siamo dei precursori, con un background che può tornare utile a tutti", dice Sara Grava. Per Ferdinando Bova, il mercato è pronto per un cambiamento culturale: "C’è una maggioranza di imprenditori perfettamente in grado di capire che l’Ai li aiuterà a fare meglio il proprio lavoro".

