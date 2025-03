"Il settore ha affrontato tanti cambiamenti. Ma noi continuiamo a puntare sulla qualità"

"IL NOSTRO è un settore che ha affrontato tanti cambiamenti negli ultimi vent’anni e tante crisi", racconta oggi Rossano Soldini. L’imprenditore dal 2003 al 2007 è stato presidente di Assocalzaturifici e sa bene che dagli anni Novanta ad oggi tante cose sono cambiate. "Noi allora facevamo 20 mila scarpe al giorno, oggi siamo attorno alle 2 mila. Ma, a differenza di altri, noi abbiamo puntato su made in Italy e qualità, senza mai arretrare sui nostri valori". Il calzaturificio Soldini fattura 20 milioni di euro e cresce costantemente, a dispetto dei cinesi e, anche, delle produzioni fatte in alcuni paesi come Romania, Croazia e Albania.

"Ma a noi non interessano le produzioni a bassa qualità, per questo abbiamo sempre e solo usato pellami lavorato in Italia e lo facciamo puntando sulla qualità". Negli anni 2000 il Calzaturificio Fratelli Soldini è entrato in nuovi mercati, registrando una serie di brevetti industriali legati soprattutto a nuovi materiali naturali e traspiranti utilizzati nelle linee Ecogreen, Kifu e Drymore. Nel 2018 il marchio Antica Cuoieria, nato nel 1994, è presente per la prima volta al Pitti Uomo di Firenze. Proprio a Pitti Uomo è stato presentato anche un progetto nuovo, realizzato per gli ottanta anni dell’industria, ovvero Soldini80, che ha pescato negli archivi storici del calzaturificio, riprendendo dal gusto di allora il logo, ma anche l’idea di un vintage di qualità, capace di sposarsi con tecnologia e stile moderni. È nata così una nuova sneakers bassa, in capra scamosciata, ma su fondo di gomma superflessibile, in grado di richiamare il meglio del bello del made in Italy e la comodità di una scarpetta da ginnastica, appunto degli anni Ottanta. Dietro a questo nuovo progetto c’è l’incontro fra Rossano e Francesca Soldini con Matteo Erbicelli Greco: "C’eravamo incontrati per altri motivi di lavoro, ma ho capito subito che sarebbe stata l’azienda perfetta che avrebbe potuto realizzare la mia idea, pensata e sognata da sempre: trasferire il mocassino fondo cuoio decostruito, un modello classico su una sneaker fondo gomma, morbida flessibile e tubolare. E grazie a una tecnica particolare, adesso brevettata e registrata a livello europeo, ci siamo riusciti insieme".

Ma per gli Ottanta anni dell’azienda, proprio per celebrare il made in Italy, Soldini finirà anche in un francobollo celebrativo, voluto da Poste Italiane, dal ministero delle imprese e del made in Italy e realizzato da Poligrafico dello Stato. Soldini è infatti stato riconosciuto come una delle imprese Eccellenti del sistema produttivo ed economico e per questo a fine marzo uscirà questo francobollo celebrativo, dedicato ad uno dei marchi storici del Made in Italy. "Oggi questo settore è molto in crisi, ma con sacrifici e molto impegno il made in Italy può brillare", dice Rossano Soldini.

Negli anni la sua impresa ha diversificato molto, lavorando sulle commesse per il mondo militare, per le scarpe da lavoro. Si tratta di Soldini professional, seguita in prima persona oggi da Alberto Soldini. Francesca invece, unica donna alla guida dell’impresa, segue il brand più british di famiglia, Antica cuoieria, e il progetto vintage, che pesca negli archivi, Soldini80. Alla base di tutto il lavoro di questa famiglia c’è un amore profondo per un territorio.

Le. Ma.