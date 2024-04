Una soluzione efficace contro le truffe digitali

Cyber security e innovazione tecnologica vanno di pari passo. Il riconoscimento facciale può essere una soluzione utile per evitare furti d’identità e truffe digitali. Ne sono certi i fondatori di Keyless, società di cybersecurity per il riconoscimento biometrico e la gestione delle identità digitali, Andrea Carmignani, Giuseppe Ateniese, Paolo Gasti, e Fabian Eberle. La startup, con sede a Londra e a Roma, dove è stata fondata nel 2019, opera in tutto il mondo e integra intelligenza artificiale generativa, metodi per criptare dati e biometrica.