Tracciare il percorso per uscire dalla crisi

LA CONVENTION ’Energies and Transition Confartigianato High School’, giunta alla 20° edizione e organizzata dal 25 al 27 settembre a Cagliari da Confartiganato e dai suoi tre Consorzi Energia (Caem, Cenpi, Multienergia) ha fatto il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. Nei tre giorni di lavori, oltre 200 rappresentanti del Sistema Confartigianato provenienti da tutta Italia hanno approfondito temi cruciali: la transizione energetica e il ruolo del Governo italiano, lo sviluppo sostenibile e il percorso per riemergere dalla crisi internazionale, le nuove relazioni transatlantiche e le politiche di sicurezza nel Mediterraneo, la finanza a sostegno dell’autoproduzione, il futuro dei mercati delle utilities.

A discuterne con Confartigianato, tra i numerosi relatori, il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il presidente di Arera Stefano Besseghini, il Presidente del Gse Paolo Arrigoni, le scienziate della Nasa, Asi ed Esa, Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi. I tre Consorzi Energia di Confartigianato – Caem, Cenpi, Multienergia – sono attivi da 20 anni e operativi in tutta Italia. Nel 2023 hanno favorito l’acquisto di elettricità e gas al miglior prezzo sul mercato per 57.203 clienti, tra imprese e persone fisiche, distribuiti in 100.257 punti di fornitura (erano 11.801 nel 2012). Il totale dei consumi di energia elettrica "gestiti" dai consorzi nel 2023 ammonta a 836,5 milioni di kWh mentre per il gas metano si attesta a 67,4 milioni di metri cubi. Inoltre, nelle forniture di elettricità hanno garantito il risparmio di 89.768 tonnellate di Co2 grazie all’acquisto di "energia rinnovabile certificata in origine".

Clienti in costante crescita e consumi in evoluzione grazie ai servizi offerti dai consorzi energia di Confartigianato che, oltre all’acquisto di energia al miglior prezzo per imprenditori e famiglie, prevedono attività di consulenza sulla scelta dei fornitori più adatti alle diverse esigenze dei clienti, consigli su risparmio ed efficientamento energetico, il controllo e la soluzione di problemi come il mancato rispetto dei diritti contrattuali, la correttezza della fatturazione e i tempi per il cambio di fornitore.

