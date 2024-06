Sostenibilità

Il nuovo operatore su gomma, Itabus, vanta un’offerta in costante aumento: 100 località servite, 2.200 collegamenti quotidiani e oltre 500 partenze al giorno per soddisfare la domanda di trasporto sempre crescente. "Itabus ha fatto crescere il mercato proponendo nuove soluzioni apprezzate dai viaggiatori. Grandi consensi per i collegamenti notturni, gli spostamenti tra capoluoghi della stessa regione, le connessioni intermodali con Italo e i servizi charter", spiega l’amministratore delegato Francesco Fiore.