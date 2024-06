Soluzioni di logistica sartoriali: il segreto di Due Torri

IL 2024 sarà un anno davvero speciale per Due Torri Spa. L’azienda bolognese del Gruppo Franceschelli, attiva nel settore della logistica integrata, festeggia, infatti, i suoi primi 50 anni. Era il 1974 quando fu fondata da Bruno Franceschelli con l’intento di focalizzarsi sul trasporto e sulla distribuzione di merci. Sono bastati, però, pochi anni per ingrandirsi e avviare anche il servizio di logistica di magazzino conto terzi. Nel 1978 subentra nella gestione Claudio Franceschelli, figlio di Bruno, che porta in poco tempo l’azienda a espandersi, aprendo numerose filiali nel territorio bolognese e sviluppando un business model innovativo che avrebbe consentito a Due Torri di offrire servizi sartoriali per tutti i clienti. Ad oggi Due Torri è un’azienda 100% italiana con oltre 150 lavoratori tra diretti e indiretti che contribuiscono a un giro d’affari circa 19 milioni e un Ebitda pari al 5%; numeri che l’azienda punta a veder aumentare nel 2024 che si annuncia complesso sul fronte della logistica e della movimentazione delle merci.

Il gruppo - che opera nel business della logistica integrata e specializzata nella gestione di tutte le attività e i processi di magazzino, nel controllo dei flussi di distribuzione e nella progettazione dei servizi logistici personalizzati e su misura - arriva all’importante appuntamento dei 50 anni dopo aver iniziato il 2024 con l’apertura della sua terza sede a Verona che segue le due inaugurate nel 2022 e 2021. In totale i magazzini sono 6 a Bologna, 3 a Verona e uno nella zona a sud di Milano ma nella stessa area potrebbe arrivarne a breve un altro. Nuova veste anche online a seguito del rebranding completato a fine marzo. "Siamo un’azienda con una storia consolidata, con un passato ben radicato e idee ben chiare per il futuro: l’innovazione è e sarà la protagonista della nostra crescita", dichiara Andrea Franceschelli (nella foto a destra), vicepresidente e direttore generale di Due Torri che è presieduta dal padre Claudio (nella holding di famiglie siede anche la madre di Andrea e moglie di Claudio, Maria Teresa Biasini). "La base del nostro successo degli ultimi 50 anni? Personalizzazione, qualità di servizio, vicinanza e ascolto al cliente. Sono elementi su cui continueremo a investire per dare valore aggiunto a tutti i nostri clienti e Partner". Ad oggi Due Torri fa parte del Franceschelli Group Spa insieme a One Express, leader nelle consegne espresse su pallet in tutta Europa, e More Value che offre servizi dedicati alle aziende che vendono i loro prodotti tramite eCommerce e Marketplace. Partendo dal presupposto che le esigenze non sono tutte uguali, Due Torri garantisce un servizio su misura efficace e completo. Un team di professionisti e l’ufficio di Project Management progettano un servizio logistico per ogni cliente, revisionando l’intera supply chain e ottimizzando la gestione dei processi interni attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’analisi dei flussi di processo. I servizi offerti sono molteplici, partendo dalla logistica outsourcing, vale a dire soluzioni di logistica integrata per le aziende di numerosi settori merceologici. I magazzini sono forniti di tutte le autorizzazioni per il deposito e gestione delle merci: alimentare secco, biomedicale, merci pericolose, magazzino a temperatura controllata, magazzino doganale e fiscale. Ma poi vi è la logistica in house, il servizio di outsourcing logistico gestito presso le sedi o spazi di proprietà dei clienti Due Torri Spa. Grazie a questo servizio le imprese possono focalizzarsi sul proprio business, mantenere la flessibilità necessaria e gestire al meglio i costi variabili, usufruendo di competenze altamente qualificate. Arricchisce l’offerta il magazzino doganale e il deposito fiscale Iva: il deposito doganale è conveniente quando un’impresa acquista una notevole quantità di merce all’estero ma non sa ancora quando il cliente finale acquisterà o se il cliente finale sarà nel mercato europeo o extraeuropeo. Il deposito fiscale Iva, invece, ha lo scopo di poter posticipare l’assolvimento dell’imposta al momento del prelievo dei beni dal deposito per la loro vendita nel mercato di riferimento. Sul fronte del trasporto, Due Torri è in grado di garantire il servizio di trasporto nazionale e internazionale grazie alla pluriennale esperienza nel settore della distribuzione e a una consolidata rete di partner commerciali in Italia e in Europa: grazie all’ ufficio traffico interno è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e di offrire soluzioni personalizzate. "Nel 2024 – spiega Andrea Franceschelli che ha conosciuto il mercato a cui si rivolge in precedenti esperienze di lavoro nel Regno Unito – continueremo a innovare sul fronte dell’offerta ai nostri clienti e investiremo per offrire sempre maggiore valore aggiunto al nostro servizio. In particolare vogliamo offrire un nuovo servizio di consulenza operativa che non si occupa solo di magazzino e distribuzione ma analizza la gestione e offre proposte concrete per efficientare la supply chain".

Due Torri ha l’esperienza e gli strumenti per gestire merci nel settore editoriale, cosmeceutico, biomedicale e farmaceutico, chimico, elettrico ed elettronico, alimentare secco, industriale, meccanico, tecnologico e fashion. Per quanto riguarda i canali distributivi, Due Torri è attiva nel B2B con servizi di logistica e trasporto per le imprese attive nella stessa catena produttiva, nella Grande distribuzione organizzata, nella vendita al dettaglio grazie all’esperienza maturata nei canali retail e ho.re.ca. (hotel, ristoranti e bar) e nell’e-commerce, offrendo anche i servizi di logistica e distribuzione presso i centri logistici di Amazon.