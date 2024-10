Sneakers-gioiello. In Tosca Blu sport e glamour si sposano

HANNO SDOGANATO il trend dell’athleisure (termine anglosassone nato dalla fusione di ‘athletic’, atletico, e ‘leisure’, tempo libero, divertimento) e celebrato il connubio tra sport e glamour fin dal loro esordio sul mercato, alla fine degli anni Novanta: ben prima, dunque, che i grandi marchi dell’alta moda – tra cui Gucci, Prada e Chanel – decidessero di cavalcarne l’onda e portare l’abbigliamento sportivo fuori dalle palestre. Tosca Blu, il marchio italiano più spesso associato alle cosiddette ‘sneakers-gioiello’ – le scarpe sportive impreziosite da strass, cristalli e perle – è nato a Bergamo nel 1998. Ed è attualmente presente anche sui mercati internazionali, grazie a uno stile ormai inconfondibile e al know-how tipico del Made in Italy.

Si può essere eleganti e salvaguardare comodità e comfort, indossando un semplice paio di sneakers? È pressappoco questo l’interrogativo che ha ‘ossessionato’ da sempre l’imprenditore bergamasco Giacomo Ronzoni (nella foto in alto), un passato nelle giovanili dell’Atalanta e diverse esperienze maturate nell’abbigliamento e nella pelletteria, fino alla decisione di fondare la propria azienda, Minoronzoni Srl, nel 1978. Specializzata nella realizzazione di cinture e altri accessori in pelle, Minoronzoni produce in conto terzi per diversi brand, tra cui Armani, Trussardi, Calvin Klein, Diesel e Guess. Nel 1997 arriva una prima svolta: nasce, infatti, la prima figlia di Ronzoni, Virginia Tosca Blu. È proprio da lei che prende nome il marchio lanciato un anno più tardi, come etichetta di borse, piccola pelletteria e, a partire dal 2010, calzature. Il business decolla immediatamente: per far fronte alle richieste del mercato, nel 2001 Ronzoni affianca, alla fabbrica già operativa a Ponte San Pietro (BG), una seconda sede produttiva in Romania. Con l’estensione al settore calzature, l’imprenditore apre anche a Verona e, negli anni, collabora con alcuni laboratori in India per i portafogli e la piccola pelletteria e con altri laboratori lombardi nella realizzazione di cinture. I numeri, infatti, sono da capogiro: 200mila borse e 250mila paia di scarpe in un anno; 10mila cinture al giorno. Minoronzoni Srl conta oggi circa 300 dipendenti, oltre a un’ampia rete di rappresentanti e consulenti.

L’estensione al settore calzature consente finalmente a Ronzoni di cominciare a lavorare sulla possibilità di mixare l’abbigliamento ginnico con l’accessorio formale: ecco, allora, le iconiche sneakers-gioiello Tosca Blu, pensate per soddisfare l’esigenza di sentirsi eleganti e, al tempo stesso, a proprio agio dalla mattina alla sera. Aggiungere colori fantasiosi, cristalli, perle, strass e glitter è il segreto per rendere queste calzature affascinanti senza risultare invadenti: la sneaker cambia ruolo, dunque, diventa un’occasione per stupire, un tocco in grado di rendere interessante anche un look più anonimo. "Dietro alla storia di successo di Tosca Blu c’è l’azienda Minoronzoni che, in 46 anni di attività, si è contraddistinta per il rispetto della tradizione, la cura nei dettagli, la ricerca di materiali di qualità e il design tutto italiano – dichiara il patron Giacomo Ronzoni –. Abbiamo saputo intercettare e raccogliere il consenso e l’apprezzamento del pubblico, diventando innanzitutto partner produttivi di numerosi brand nel comparto del lusso e della moda. Successivamente, con l’esordio del marchio Tosca Blu, ci siamo posizionati tra i principali attori del mercato pelletteria e calzature, grazie all’ispirazione fresca e vivace del prodotto e al giusto rapporto qualità-prezzo. Le nostre collezioni vengono presentate nelle principali manifestazioni italiane e internazionali, tra cui Milano, Parigi, Mosca e Düsseldorf. Quest’anno, Tosca Blu sarà presente, per la prima volta, anche a Copenhagen, grazie a un’importante collaborazione nei Paesi scandinavi. Nuove collaborazioni sono ora attive anche sul territorio francese".

La promozione del marchio è articolata in campagne pubblicitarie, attività digitale e social, con il coinvolgimento di famose influencer. L’azienda collabora con svariati istituti e accademie specializzati in ambito moda, tra cui il Politecnico di Milano e l’istituto Secoli (nota scuola di alta formazione nel mondo della moda, con sede a Milano), a conferma dell’interesse alla valorizzazione di giovani talenti. Dopo il lungo stop forzato, dovuto alla pandemia, lo showroom di via Montenapoleone – un open space di 250 metri quadri – ha riaperto le porte a eventi e presentazioni nei periodi di maggior interesse per il capoluogo meneghino. Proprio in queste occasioni, oltre a presentare le nuove collezioni Tosca Blu, l’azienda organizza alcune iniziative, pensate ad hoc per promuovere giovani promesse nell’ambito delle arti applicate. Le collezioni Tosca Blu sono ospitate anche in showroom situati nelle principali città italiane e nelle capitali europee: "dall’apertura della prima boutique Tosca Blu a Bergamo, nel 1998, la proposta retail si è ampliata – fa sapere l’azienda – ed è oggi in continua espansione. Siamo presenti in location di prestigio, con posizionamenti vantaggiosi e commercialmente strategici".