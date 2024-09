Schindler Italia: "Puntiamo a una crescita costante"

IMPORTANTE CAMBIO al vertice per Schindler Italia. Matteo Napoli è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della consociata italiana del gruppo multinazionale svizzero, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Quarant’anni, originario della provincia di Udine, Matteo Napoli si laurea in Management, Economia e Ingegneria industriale presso il Politecnico di Milano e nel 2009 entra giovanissimo in Schindler Italia come addetto alla vendita di nuovi impianti. Si unisce al Global Talent Program di Schindler Group, ricoprendo nel corso degli anni posizioni di crescente responsabilità sia in Italia che all’estero. Nel 2012 si trasferisce a Madrid e diventa executive assistant del vicepresidente e membro del comitato esecutivo del Gruppo Schindler per l’Asia Pacific, India and Middle East. Nel 2015, dopo un anno come project manager a Dubai, assume il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Schindler Emirati Arabi Uniti.

Rientra in Italia nel 2018 in qualità di direttore servizi e modernizzazioni e dal 2023 ad oggi è direttore delle operations per la Lombardia. I successi collezionati nel suo ultimo mandato e il percorso virtuoso all’interno dell’Azienda hanno portato i vertici del Gruppo svizzero a nominarlo nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale di Schindler Italia. Matteo Napoli (nella foto sopra) succede nel ruolo a Danilo Calabrò, che dal primo luglio, a seguito della sua promozione a Head of Europe South, Middle East & Africa, entra a far parte del Comitato Esecutivo di Schindler Group.

A Matteo Napoli abbiamo chiesto di raccontarci la storia di Schindler Italia: "Schindler Italia nasce nel 1948 a Genova durante una fase di grande espansione all’estero del gruppo svizzero, fondato a Lucerna nel 1874 da Robert Schindler come officina meccanica artigianale e diventata in breve tempo una delle aziende di riferimento nel settore degli ascensori e scale mobili a livello internazionale. Nel 1956, per rispondere ai crescenti volumi di produzione e vendita, Schindler Italia trasferisce i propri uffici e lo stabilimento produttivo a Novate Milanese, per stabilirsi poi definitivamente alla fine degli anni Sessanta a Concorezzo (MB), nel sito che tutt’oggi accoglie l’headquarter della consociata italiana".

Quali sono i programmi di sviluppo di Schindler Italia?

"Puntiamo certamente ad una crescita costante, sana e sostenibile in tutti i segmenti del nostro business, con un’attenzione particolare alla manutenzione e alle modernizzazioni. L’Italia, infatti, è il secondo Paese al mondo per numero di ascensori (seconda solo alla Cina), con circa un milione di impianti installati di cui almeno il 50% è in funzione da più di 30 anni. Si comprende allora quanto sia essenziale intervenire su questo enorme patrimonio per aggiornarlo al più moderno stato dell’arte in termini di tecnologia, comfort e sicurezza per gli utenti".

Intendete aumentare la penetrazione nei mercati internazionali? Quali in particolar modo?

"Il Gruppo Schindler oggi è attivo in più di 100 Paesi. Ciò che ci auguriamo è continuare a crescere in modo profittevole e sostenibile nei mercati in cui già lavoriamo, con l’obiettivo di raggiungere e consolidare una posizione di leadership in ciascuno di essi".

Lo sviluppo di Schindler Italia è accompagnato anche da un aumento dei livelli occupazionali?

"Negli ultimi anni abbiamo continuato ad assumere personale qualificato. In particolare, siamo sempre alla ricerca di profili di tecnici ascensoristi in possesso di patentino e di ingegneri, soprattutto con specializzazione informatica, per supportare la rapida e crescente trasformazione digitale del nostro settore".

Lo sviluppo dell’azienda si coniuga con la sostenibilità?

"Per Schindler la sostenibilità è uno dei valori primari. Nel 2021 il Gruppo ha annunciato la volontà di raggiungere entro il 2040 il traguardo del "Net-Zero", definendo obiettivi a breve e lungo termine approvati da SBTi - Science Based Targets Initiative – organizzazione esterna e indipendente considerata tra gli standard più autorevoli del settore. Le azioni messe in atto riguardano livelli e ambiti diversi: dagli stabilimenti e processi produttivi fino alla catena di fornitura, dalla flotta aziendale all’approvvigionamento di energia esclusivamente da fonti rinnovabili e infine la ricerca e sviluppo di prodotti energeticamente efficienti e realizzati con materiali riciclabili".

Nato nel 1874 a Lucerna, in Svizzera, Schindler è oggi un gruppo multinazionale leader nella mobilità urbana, presente in più di 100 Paesi al mondo, con siti di produzione e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina e India. L’azienda si occupa della progettazione, installazione, manutenzione e ammodernamento di ascensori, scale e tappeti mobili per ogni tipologia di edificio.