Ridurre l’inquinamento monitorando acquisti

UN’IMPRONTA ecologica per incentivare il consumo sostenibile. È la nuova funzionalità, integrata nell’app della Banca Findomestic e sviluppata in collaborazione con Aworld e Doconomy, che consente di misurare, monitorare e compensare la produzione di CO2 legata ai propri acquisti effettuati con carta. ’Impronta Ecologica’ è stata attivata sull’app di Banca Findomestic e messa a disposizione di oltre 200 mila correntisti. Questa funzionalità, come si diceva, aiuta a ridurre il proprio impatto ambientale monitorando i comportamenti d‘acquisto e fornendo alcuni consigli pratici. La funzionalità integra le tecnologie sviluppate dalla start up svedese Doconomy (partnership attiva dal 2021) con quelle di AWorld, startup e b-corp italiana che incentiva l’adozione di uno stile di vita sostenibile, aiutando i titolari di conto corrente a risparmiare CO2.

Banca Findomestic ha voluto così arricchire uno strumento di uso quotidiano come il conto corrente con una funzione che incoraggia e stimola tutti a dare il proprio contributo concreto nella tutela dell’ambiente. Mediamente oltre 15 mila persone utilizzano ogni mese Impronta Ecologica con oltre 20 mila visite, dato che negli ultimi anni si è mantenuto in costante crescita a conferma dell’accresciuto interesse verso le tematiche ambientali e dell’apprezzamento di questa funzionalità da parte dei clienti di Findomestic.

Grazie a Impronta Ecologica, alla fine di ogni mese è possibile effettuare un bilancio di quante emissioni sono state generate dagli acquisti e quante risparmiate grazie alle azioni compiute per mantenere un consumo inferiore alle 5 tonnellate di CO2 annue pro-capite come stabilito dall’Accordo di Parigi (2023) sul cambiamento climatico. Tutti i clienti che utilizzano Impronta Ecologica possono contare su contenuti educativi specifici relativi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite fruibili con semplicità e grazie a brevi episodi pensati per educare e consolidare abitudini che contribuiscono alla salvaguardia del Pianeta. Le funzionalità dell’Impronta Ecologica Findomestic sono disponibili nell’app Findomestic Banca Mobile App scaricabile da App Store o Play Store.

A. Pe.