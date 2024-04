Ricavi boom per le locande in stile romagnolo

Ca’Pelletti, il brand di locande in stile romagnolo di Surgital presenti in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana, ha chiuso il 2023 con una crescita dei ricavi del +39% sul 2022 con un fatturato pari a 5,8 milioni di euro. In aumento anche il numero dei coperti, 400mila contro i 298mila dell’anno precedente. Per ora Ca’Pelletti si svilupperà nel Centro e Nord Italia, ma l’obiettivo è andare oltreconfine, un passaggio non immediato, ma naturale, visto che Surgital vanta già un’importante presenza in oltre 60 Paesi.