Ponti, dighe e gallerie: un algoritmo fa la diagnosi

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE è sempre più la nuova frontiera dell’Hi Tech, per questo Franchetti, società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, ha sottoscritto con Strucinspect un accordo di investimento per una opportunità di business di nuova generazione. L’accordo consente a Franchetti di rafforzare la propria leadership tecnologica, grazie ad una soluzione che integra competenze maturate nel tempo, dati storici e tecnologie digitali avanzate, aprendo nuove opportunità di crescita nel mercato dell’area Dach, ovvero Germania, Austria e Svizzera e negli Usa. "Questa operazione rappresenta una mossa strategica per Franchetti, perchè confermiamo la nostra vocazione di pionieri tecnologici nel settore della manutenzione predittiva delle infrastrutture", dice Gianluca Del Fabbro, direttore generale di Franchetti. "Il nostro obiettivo – aggiunge – è far evolvere il software Strucinspect, ampliandone la sua diffusione geografica e accelerando il go-to-market. Questa partnership consolida la nostra offerta tecnologica e garantisce soluzioni di altissimo livello per i gestori di strade, ponti e infrastrutture, con impatti significativi in termini di sicurezza, efficienza economica e sostenibilità ambientale".

Il software Strucinspect, basato su avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale altamente addestrata su un’enorme quantità di immagini e dati raccolti in oltre due decenni di esperienza, garantisce un livello di precisione senza pari nell’identificazione di difetti strutturali a partire da immagini fotografiche. Questo elemento distintivo consente di rilevare un numero maggiore di anomalie rispetto ai competitor, con diagnosi rapide, dettagliate e incredibilmente accurate. La piattaforma software sviluppata possiede inoltre ulteriori funzionalità estremamente innovative, quali localizzazione automatica dei difetti all’interno della fotogrammetria 3D, generazione automatica di modelli Bim (Building Information Modeling) volumetrici dei ponti e dei singoli difetti, ed anche defect tracking, ovvero il tracciamento automatico nel tempo dell’evoluzione dei difetti, in grado di integrare i dati provenienti da ispezioni precedenti, anche condotte con tecnologie meno avanzate. Combinando queste e altre funzionalità in un modo del tutto unico nel suo genere, il software Strucinspect è in grado di integrare i dati provenienti da ispezioni precedenti, anche condotte con tecnologie meno avanzate. Questo consente di mantenere una continuità storica delle informazioni e di monitorare l’evoluzione delle anomalie nel tempo, definendo una timeline sia passata che futura dei difetti oltre che ricostruire modelli digitali delle infrastrutture georeferenziando le anomalie rilevate.

L’elevata integrabilità con i prodotti di Franchetti consente di utilizzare gli output affidabili di Strucinspect per dare un valore aggiunto senza precedenti ai software di manutenzione predittiva sviluppati dal gruppo. Tale visione d’insieme è fondamentale per pianificare interventi strategici e ottimizzare la manutenzione, incrementare la sicurezza e l’affidabilità delle strutture, abbattere i costi di manutenzione e promuovere la sostenibilità a lungo termine. Il software di Strucinspect, società fondata sei anni fa e già protagonista di progetti iconici come l’ispezione della metropolitana di Los Angeles e della diga Clunie in Scozia, si distingue per la sua efficacia, affidabilità e capacità di adattarsi a molteplici contesti operativi.