Pianificazione e gestione con i big data di Vodafone

"L’OBIETTIVO CHE PERSEGUIAMO come Vodafone Business Italia è di essere un abilitatore della digitalizzazione mettendo a disposizione della Pubblica Amministrazione, delle aziende e della società, connettività e soluzioni innovative", parola di Alessandro Magnino, direttore di Vodafone Business Italia. A questo proposito Vodafone sta utilizzando big data, come spiega il direttore Magnino "I big data generati dalla tecnologia di Vodafone Analytics aggregati e resi anonimi nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy, aprono prospettive di analisi con uno straordinario livello di dettaglio spazio-temporale, dimostrando il valore dei dati di telefonia mobile sia per gli enti pubblici che per le aziende. Ad esempio, lo studio per Ente Autonomo Volturno ci ha permesso di constatare che ogni giorno sul territorio campano si muovono in media poco meno di tre milioni di persone, sono pendolari, turisti, giovani, e questa informazione permetterà all’ente di pianificare gli investimenti e di gestire in modo innovativo il trasporto pubblico locale".

Vodafone Analytics è la tecnologia che raccoglie in tempo reale i dati sull’attività della rete di telefonia mobile, garantendo così informazioni temporali e spaziali molto precise, con algoritmi sviluppati per soddisfare i requisiti della statistica ufficiale, nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy. Questo approccio inedito per mappare la mobilità delle persone è basato sui dati generati dalla rete Vodafone attraverso l’analisi di circa 23 milioni di Sim, 200 mila celle telefoniche dislocate sul territorio nazionale e 30 miliardi di posizioni giornaliere referenziate nel dominio del tempo e dello spazio riportati alle presenze totali in Italia attraverso tecniche statistiche. In Campania, l’Ente Autonomo Volturno, assieme a Vodafone Business hanno avviato uno studio di mobilità incentrato sull’area di influenza della Rete Eav e più in generale della Regione Campania che consentirà di quantificare e qualificare gli spostamenti sul territorio e la loro variazione nel tempo. L’obiettivo è quello di monitorare l’evoluzione e le esigenze del settore, per pianificare al meglio in futuro gli investimenti nelle infrastrutture e la programmazione dei servizi di Tpl, sia su gomma che su ferro. Dallo studio emerge che nei dodici mesi (aprile 2023/marzo 2024) ogni giorno sul territorio campano si sono spostati in media 2,9 milioni di persone, con picchi di 3,2 milioni nei mesi di giugno e luglio 2023. A luglio dello scorso anno si è inoltre registrato un incremento del 3,5% negli spostamenti nei giorni festivi rispetto a quelli feriali. Gennaio 2024 è stato il mese con il numero di spostamenti inferiore fra quelli rilevati: 2,7 milioni di spostamenti giornalieri, con un decremento del 9% nei giorni festivi rispetto ai feriali.

Ma quello in Campania è solo uno degli studi effettuati, come ricorda Magnino "abbiamo utilizzato Vodafone Analytics anche in altri contesti. Per esempio, le indagini del Gruppo Ferrovie dello Stato rilevano che in Italia si spostano quotidianamente più di 37 milioni di persone, il tempo medio di permanenza dentro la stazione Centrale di Milano è di poco più di mezz’ora: informazioni che raccontano le abitudini di mobilità degli utenti. O ancora, la collaborazione con Istat ha dimostrato che i dati della rete mobile possono arricchire e completare la produzione di statistica ufficiale e fornire approfondimenti su fenomeni emergenti solo parzialmente coperti dalle fonti di dati tradizionali, aprendo nuove prospettive di indagine per raccontare il Paese".