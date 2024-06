Next Generation

La startup Wizard nasce nelle Marche dalla collaborazione di tre amici, che sono anche i soci fondatori della società. Nella foto da sinistra a destra: Gabriele Achille, laureato in scienze naturali e ricercatore, Daniele De Paduanis, ingegnere informatico e dell’automazione robotica, e Antonio Mingo, ingegnere meccanico. La startup si occupa di realizzare soluzioni innovative per l’ambiente, che non sono solo altamente tecnologiche, ma si inseriscono bene nel contesto cittadino anche dal punto di vista estetico.