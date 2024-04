Mezzo milione di pezzi all’anno

La sede operativa è Calenzano (Firenze). Tivoli produce circa 500.000 pezzi l’anno di pelletteria e accessori in pelle.

Negli ultimi anni, il gruppo ha avviato un processo di allargamento e differenziazione del proprio portafoglio clienti per diffondere il know-how e la competenza nell’ambito dello sviluppo e della creazione del prodotto con l’obiettivo di internazionalizzare e produrre pelletteria anche per non-pellettieri e per aziende che vogliono ampliare la loro proposta commerciale senza doversi strutturare internamente.