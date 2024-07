Massima libertà di mobilità nel pieno rispetto dell’ambiente

BICICLETTE A PEDALATA assistita, monopattini elettrici, dagli hoverboard ai monowheel e al segway sono alcuni de veicoli di mobilità urbana che stanno già cambiando volto alle strade di molte città e possono giocare un ruolo importante nella mobilità sostenibile dei futuro. Secondo McKinsey, il mercato della micromobilità, tra acquisti, noleggi e sharing a livello mondiale potrebbe raggiungere il valore di 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 sommando Cina, Europa e Nord America. Nelle colline marchigiane in provincia di Fermo e per la precisione nel comune di Falerone un gruppo di ragazzi ha dato vita alla storia di Linky Innovation che comincia nel 2014 da una lunga amicizia e da una passione, quella del viaggio, condivisa da alcuni amici: marchigiani, visionari ed entusiasti. E proprio durante un viaggio tra Cristiano Nardi (nella foto sopra) e Paolo Pipponzi, tra i founder della Startup, che nasce il primo concept Linky con la volontà di voler realizzare insieme qualcosa di unico che racconti di viaggi, avventura e libertà con un occhio di riguardo al pianeta. A Cristiano e Paolo si aggiungono poi Stefano Pipponzi e Giovanni Laserra. "Siamo una Pmi innovativa – ci ha detto Cristiano Nardi – e produciamo uno skate elettrico per dare la massima libertà di mobilità alle persone nel pieno rispetto dell’ambiente".

Poi che è successo?

"Abbiamo realizzato il primo Longboard Elettrico Pieghevole con tecnologia e design brevettati, particolarmente adatto all’utilizzo in contesti urbani che, oggi, vende circa 300 pezzi all’anno. Grazie all’e-Longboard Linky, quella che un tempo era una startup si è posizionata in pochi anni tra i best player mondiali nei settore della Last Mile Mobility. Nel corso degli anni l’interesse in Linky Innovation Srl è aumentata progressivamente. Oggi siamo impegnati a continuare il nostro percorso di crescita con nuovi prodotti in gamma ed ambiziosi nuovi obiettivi da raggiungere".

Particolarmente importante la crescita delle vendite all’estero?

"Oggi, i principali mercati di riferimento dell’azienda sono Usa, Giappone, Singapore e paesi emergenti come gli Emirati Arabi (80% deiia produzione) seguiti da Europa ed Italia che stanno sempre più apprezzando l’innovativa tecnologia Linky Innovation: grintosa ed ecosostenibile. Attiva nei mercato Woridwide, grazie alla vendita in oltre 15 paesi in tutto il mondo e su 4 continenti, Linky Innovation è in fase di industrializzazione dei processo di produzione (necessaria per aumentare la propria capacità produttiva), pronta per accogiiere ie nuove sfide di mercato".

Poi dalle Marche vi siete trasferiti a Milano per poi tornare nelle Marche, come mai?

"Fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto perché vogliamo contribuire a dare al nostro territorio un importante incremento nella crescita del livello tecnologico e nel contempo dare una spinta al livello occupazionale con nuove figure specializzate. Inoltre, consideriamo il ’saper fare’ tipico dei lavoratori marchigiani un grande valore e una delle caratteristiche principali del Made in Italy".

Sin dall’inizio il vostro progetto imprenditoriale ha suscitato l’interesse degli investitori?

"Sin dal 2016, ci siamo dedicati all’R&D e abbiamo cercato i primi finanziamenti per mettere a terra il progetto. Abbiamo iniziato con una raccolta su Kickstarter che non ha dato i risuitati sperati ma nello stesso anno, grazie ad un primo premio di 20.000 euro di Ecapital - Business plan competition ed alla successiva prima campagna di Crowfunding su Indiegogo con cui vengono raccolti 286.000 dollari il primo prodotto Linky Innovation (Linky) viene messo in produzione. Nei 2018, la nostra azienda si aggiudica il Premio CambiaMenti 2018 per la regione Marche (ai 1° posto tra 38 neo aziende altamente innovative sui territori) che, organizzato dalla Cna e patrocinato da Regione, Confidi, Banche, Università, contribuisce alla visibilità di Linky Innovation che amplia così il proprio Network. Nei 20l9, il team Linky Innovation partecipa alla fiera Internazionale Ces (Consumer Electronics Show) a Las Vegas come eccellenza italiana nei settore dell’elettronica di consumo e nel 2020 espone alla Tokyo Gift Fair nello stand del distributore internazionale Jd Razor (Tbd). Infine, l’azienda viene riconosciuta da Adi Design e viene presentata all’Expo 2021 di Dubai. Oggi, Linky Innovation Srl fa parte dei circuito Rancilio Cube e ha venduto oltre 1.500 pezzi in tutto il mondo".

Secondo voi il mercato della mobilità elettrica è destinato a mantenere trend di crescita considerevoli anche nei prossimi anni?

"Entro il 2025, il mercato globale degli skateboard elettrici varrà circa 2,4 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo (Cagr) di circa il 3,1%. Nei 2015, il mercato degli skateboard Street, Cruiser e Longboard negli Stati Uniti (compresi gli skateboard elettrici) era valutato rispettivamente a circa 269 milioni di dollari, 112 milioni di dollari e circa 105 milioni di dollari, e le proiezioni di crescita entro il 2025 erano stimate a circa 324 milioni di dollari, 142 milioni di dollari e circa 134 milioni di dollari. Secondo Grand View Research, il mercato globale dei mezzi di trasporto elettrici (compresi gli skateboard elettrici), stimato a 35,1 miliardi di dollari nei 2017, prevede fino al 2025 un tasso di crescita annuo di circa l’8,4%. La crescita di questo mercato può essere attribuita a diversi fattori: aumento dei costo dei carburanti, crescente necessità di fonti di energia ecocompatibili e alto costo di manutenzione dei veicoli convenzionali. Da parte nostra vogliamo affrontare questo trend con nuovi modelli che verranno immessi sul mercato per soddisfare le mutate esigenze degli utenti sempre più attenti all’ecosostenibilità".