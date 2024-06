Made in Umbria

Umass realizza da trent’anni carpenteria metallica in ferro, acciaio inossidabile e alluminio per uso civile e industriale. Semilavorati, particolari e componenti vengono realizzati autonomamente, grazie a un’efficiente catena di fornitori e outsourcer, o possono essere forniti dal cliente al quale Umass garantisce un’efficace gestione del conto lavorazione. L’azienda ha sede a Passignano sul Trasimeno in un’area produttiva tra le più interessanti dell’Umbria per la presenza di un gran numero di player leader di settori come automotive e mobilità elettrica.