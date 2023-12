Made in Toscana

Una soluzione all’adeguamento delle direttive Ue, che stabiliscono che tutti gli immobili dovranno possedere la certificazione di emissioni zero a partire dal 2028. In vista di questa scadenza Lenergy ha avviato la commercializzazione di una serie di soluzioni combinate volte all’efficientamento energetico domestico, "Ready for 2030". Un pacchetto di servizi innovativi, comprensivo del rilascio dell’attestato di prestazione energetica e dell’acquisto e montaggio di pannelli, infissi e pompe di calore più avanzati.