Made in Emilia-Romagna

NeroFermento è un’impresa innovativa, nata come startup nel 2017 dall’incontro tra agricoltura e tecnologia. È in partnership da un lato con "Ai–Agricoltori in erba", società agricola parte del Consorzio produttori Aglio di Voghiera, che da anni si occupa della produzione di aglio di Voghiera Dop, eccellenza ferrarese, e, dall’altro, con Res–Reliable environmental solutions, società cooperativa di Ravenna che opera in energie alternative e valorizzazione di matrici organiche tramite digestione anaerobica.