Largo ai nuovi maestri. Sfida fra i fuoriclasse delle varie specialità

I MAESTRI della gelateria artigianale, ma anche il meglio della creatività pasticcera internazionale, senza dimenticare i maestri cioccolatieri e quelli dell’arte bianca, sono di scena a Sigep – The World Dolce Expo, giunta alla sua 45° edizione. L’evento, organizzato da Ieg, Italian Exhibition Group, si svolgerà a Rimini dal 20 al 24 gennaio. Oltre alle tante novità del settore, Sigep ospita come sempre i campionati mondiali delle singole specialità, nel corso dei quali emergeranno i nuovi fuoriclasse di gelateria, pasticceria, cioccolateria mondiale. Come sottolinea Flavia Morelli (foto in basso), group exhibition manager della divisione Food&Beverage di Ieg, infatti, "i campionati internazionali sono uno dei principali volani della manifestazione. Un’occasione unica anche per le giovani leve, per conoscere i maestri e apprendere abilità tecniche, creatività e innovazione".

Nelle sei "Arene" dedicate si alterneranno concorsi internazionali, workshop e demo. Alla Gelato Arena torna Gelato World Cup, l’atteso concorso internazionale più importante al mondo, che annovera prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio, con il coinvolgimento di 12 team. Nell’ambito del concorso sarà decretata la squadra vincitrice per il titolo di Campione del Mondo della Gelateria 2024. Con Sigep Gelato D’Oro, verranno premiati i migliori professionisti italiani del gelato e della pasticceria che competeranno nella seconda edizione di Gelato Europe Cup, in programma a Sigep 2025. Tra le competizioni della Pastry Arena, il Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, Jpwc, che valorizza i talenti dei giovani under 23. L’edizione 2024 prevede 12 squadre in gara, impegnate sul tema "Miti e leggende". I Campionati Italiani di Pasticceria Seniores e Juniores si disputeranno invece, rispettivamente, sui temi "In viaggio verso l’Oriente" e "Un futuro sostenibile". I giovanissimi della pasticceria si misureranno nel progetto di formazione Sigep Giovani, in collaborazione con "Pasticceria Internazionale", le aziende espositrici di Sigep e le scuole alberghiere di tutta Italia, al fine di mettere in pratica le conoscenze e le abilità apprese a scuola. Sarà riservata, ancora una volta, attenzione ai giovani nella Bakery Arena con Young Ideas, il concorso rivolto ai talenti dell’arte bianca delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani, che potranno gareggiare sottoponendosi al giudizio di esperti panificatori. Sono sette, infine, i campionati legati al mondo del caffè.

Le. Ma.