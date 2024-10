La rapida ascesa di Vedrai Spa: "Abbiamo giocato di anticipo"

LE AZIENDE della Lombardia crescono grazie all’intelligenza artificiale. Vedrai Spa è l’azienda tecnologica leader nelle soluzioni di AI Decision Intelligence per semplificare e potenziare il processo decisionale aziendale. Fornisce a decision maker, imprenditori, investitori, analisti e sviluppatori gli strumenti per prendere decisioni complesse in modo rapido, informato e basato sui dati. Fondata dall’imprenditore Michele Grazioli (nella foto in alto), classe 1995, l’azienda è stata avviata nel maggio 2020 e nel giro di soli tre anni ha registrato una notevole crescita, con una forza lavoro che oggi conta 100 dipendenti. La rapida crescita di Vedrai è stata sostenuta da due aumenti di capitale nel 2021 e 2022 per un totale di oltre 47 milioni di euro e da due acquisizioni: Premoneo, una società specializzata in soluzioni di pricing e forecasting, oggi totalmente incorporata in Vedrai Spa, e Indigo.ai, una startup che si dedica allo sviluppo di chatbot avanzati basati sui modelli linguistici più avanzati e sulle tecnologie di Intelligenza artificiale generativa, di cui Vedrai è socio di maggioranza. La mission di Vedrai è quella di dare a manager, imprenditori e investitori professionali la tranquillità di poter prendere decisioni di business con il supporto di strumenti accessibili e affidabili che combinano matematica, statistica e intelligenza artificiale. L’obiettivo è semplificare il processo decisionale per i manager, integrando i dati del contesto interno ed esterno, garantendo un’analisi e una comprensione completa del panorama globale.

Il successo delle strategie aziendali sono state illustrate dal presidente e ad di Vedrai, Michele Grazioli il quale ci ha detto: "L’avvento di ChatGPT ha stravolto il mercato: noi abbiamo compreso in anticipo che per poter competere in questo settore fosse necessario un ripensamento dei propri fattori differenzianti per garantire una profittabilità a medio-lungo termine, fondamentale per permettere un adeguato ritorno per i nostri azionisti". Un successo anche l’ultimo round di finanziamento? "Dopo l’ultimo round di finanziamento, in cui abbiamo raccolto oltre 40 milioni di euro, abbiamo investito molto nell’aggiornamento della tecnologia e in un nuovo business model basato sui ricavi ricorrenti in un segmento di mercato ancora poco presidiato da player tecnologici. Puntiamo a una crescita costante, ad attrarre i migliori talenti del settore e a migliorare ancora di più il nostro prodotto".

Vedrai ha sviluppato una tecnologia proprietaria di Intelligenza artificiale basata su AI Causale e denominata Paf (Prescriptive analytics framework) capace di integrare un’ampia gamma di dati di mercato con informazioni interne alle aziende. Attraverso un’elevata potenza di calcolo del Supercomputer Avalon 3 che elabora miliardi di operazioni al secondo, la tecnologia Paf genera simulazioni e analisi facilmente interpretabili per identificare connessioni di causa ed effetto, consentendo così previsioni più accurate, valutazioni di rischio più precise e decisioni più informate. Paf fornisce come output analisi prescrittive che permettono alle aziende di individuare la strategia ottimale per raggiungere gli obiettivi prefissati sulla base di previsioni, confrontando i probabili risultati di una serie di azioni e scegliendo l’azione più ottimale.

La nuova suite Vedrai WhAI è una soluzione all-in-one per il processo decisionale che si avvale di Paf e mira a fornire il miglior supporto possibile al management che si trova a prendere decisioni in condizioni di incertezza. La Suite WhAI è progettata per facilitare il processo decisionale in maniera analoga a come un navigatore satellitare supporta un automobilista: il guidatore definisce l’obiettivo, il navigatore calcola tutte le opzioni di percorso possibili, considerando anche fattori esterni come incidenti, traffico e chiusure stradali, e suggerisce il percorso migliore in base alle esigenze del guidatore. La suite consente inoltre di spiegare la causalità delle relazioni nei dati per comprendere il processo decisionale delle aziende e le variabili che ne influenzano le decisioni. Questa analisi aiuta i decision maker delle aziende in situazioni in cui comprendere le cause è essenziale, come per esempio valutare l’impatto di azioni o la pianificazione futura, fornendo informazioni di valore.

"Con la nostra nuova suite WhAI ci siamo concentrati su un ambito, quello delle decisioni aziendali strategiche, dove l’AI generativa non è la tecnologia adatta, considerando l’elevato costo dell’errore – spiega Michele Grazioli –. La nostra piattaforma, infatti, si avvale di machine learning per elaborare scenari e facilitare le decisioni di manager, imprenditori e investitori. La strada che abbiamo intrapreso ci sta dando ragione, in quanto tra i nostri clienti possiamo contare fondi di private equity, società di consulenza e società quotate e non, oltre che ad alcune squadre di Serie A. Aziende di settori diversi, accomunate dall’avere degli obiettivi misurabili, che hanno compreso le potenzialità dell’intelligenza artificiale per ottimizzare le proprie decisioni strategiche".

Il Gruppo Vedrai nel 2022 ha acquisito la maggioranza di indigo.ai con l’obiettivo di potenziare le sue soluzioni e supportare le aziende nell’evoluzione della customer experience attraverso l’Intelligenza Artificiale. indigo.ai, startup nata nel 2016, aiuta le aziende più innovative a evolvere la propria customer experience grazie all’Intelligenza Artificiale, ai più avanzati modelli linguistici e a tecnologie di AI generativa. Per farlo, indigo.ai ha sviluppato una piattaforma SaaS completamente "no code" che utilizza i più avanzati modelli di deep learning e permette a qualsiasi brand di realizzare la propria soluzione di AI Conversazionale.