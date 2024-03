"Insieme diventeremo leader nel settore"

LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO Investindustrial, holding e consulenza gestite in modo indipendente con oltre 13 miliardi di euro di fondi raccolti, ha finalizzato un accordo per entrare nel capitale del Gruppo Fassi, azienda italiana di ingegneria e leader nella produzione di gru articolate e altri mezzi di sollevamento autocarrati. La società, con sede in provincia di Bergamo, è stata fondata nel 1965 da Cipriano Franco Fassi, papà di Giovanni Fassi, oggi amministratore Delegato del Gruppo Fassi. Da Albino, in provincia di Bergamo, Fassi è molto cresciuta nel tempo, fino a conquistare il mondo, grazie alla produzione di un’ampia gamma di mezzi di sollevamento montati su autocarro, tra cui gru articolate, ribaltabili e bracci idraulici scarrabili. La società è leader anche nell’innovazione dei sistemi di controllo delle gru e della tecnologia di controllo della stabilità, ma punta molto anche sulla sostenibilità, tanto da produrre anche gru ad alimentazione elettrica. Con questa partnership, Investindustrial e la famiglia Fassi, che manterrà una significativa partecipazione di minoranza nell’azienda, con Giovanni Fassi che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della società, intendono far crescere significativamente l’azienda accelerando ulteriormente l’espansione internazionale, la diversificazione dei prodotti e l’integrazione della supply chain. La personalizzazione dei prodotti, la forte attenzione all’innovazione e l’impegno per la sostenibilità sono i principali fattori di crescita.

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ammette: "Siamo rimasti estremamente colpiti dalla forte performance, dalla posizione di leader del mercato, e dalla reputazione di Fassi, oltre che dalla sua crescita e la sua espansione internazionale fino ad oggi, e dalla sua attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità. Tutti questi fattori sono supportati da un management competente e sono caratteristiche che cerchiamo in ogni azienda in cui investiamo. Siamo lieti di avere l’opportunità di supportare Fassi. Questa operazione dimostra come l’approccio industriale, la focalizzazione operativa e l’impronta internazionale di Investindustrial siano fattori distintivi apprezzati dagli imprenditori e siano stati determinanti nell’avviare una collaborazione con la famiglia Fassi. Insieme condividiamo lo stesso obiettivo: creare un operatore leader globale nel settore delle attrezzature di sollevamento".

Le. Ma.