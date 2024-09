L’HUB AGRI Solutions, con gli specialisti che monitorano costantemente il mercato e le esigenze delle imprese, sviluppa prodotti sempre aggiornati a servizio delle aziende. Sono soluzioni, spesso esclusive e su misura per le diverse filiere, che il network capillare di consulenti Agri Sales, in relazione costante con gli imprenditori agroalimentari sul territorio, propone per accompagnare la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aziende attive nelle filiere agroalimentari.

Se ne parla domani, in occasione dell’evento ’Finanza e sviluppo per l’ecocompatibilità dell’agrifood toscano’, organizzato da Bper Banca in collaborazione con Quotidiano Nazionale. Il primo panel (Le sfide dell’agrifood), moderato da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione, e Guglielmo Vezzosi, giornalista de La Nazione, vedrà la partecipazione di Riccardo Bozzi, presidente Scuola di Agraria Università Firenze, e Simone Orlandini, vicepresidente Accademia dei Georgofili e Direttore Dagri (Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali Università di Firenze). A seguire il discorso di Giuseppe Sibilla, responsabile Rete Commerciale di Bper Banca, dal titolo ’Il ruolo delle banche nell’innovazione del settore agroalimentare’. Infine, al secondo panel, dedicato alla ’Finanza verde e sostenibilità nel comparto agrifood’, parteciperanno Dario Nardella, membro del Parlamento europeo, Marco Cappellini, dg di Giorgio Tesi Group, Antonio Donato, dg di Tenute del Cerro, Oliviero Giacomo Falconi, responsabile Servizio Agribanking Bper Banca, e Walter Giorgi, responsabile marketing Salumeria di Monte San Savino. Modererà Sandro Neri, responsabile di Qn Economia.

Tra le regioni che possono beneficiare maggiormente di una struttura specializzata come l’Agri Banking c’è sicuramente la Toscana, regione di grande tradizione agricola e alimentare, ricca di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere preservate, conosciute e valorizzate. Si tratta di un territorio dove sono presenti specificità in termini di coltivazione, di allevamento, di caccia e pesca, che rispecchiano un territorio geograficamente vario, con pianure, colline, montagne e mare concentrati in un’area di 23 mila chilometri quadrati. Questo aspetto accresce la diversità anche in termini di struttura delle aziende e dei mercati.

A. Pe.