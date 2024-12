Impresoft vola a 200 milioni e avvia nuove acquisizioni

IMPRESOFT GROUP nasce nel 2019 ed è controllato da Clessidra Private Equity SGR. La società è leader nella trasformazione digitale delle aziende e opera sulla gestione, la sicurezza digitale e il miglioramento dei processi. Il Gruppo ha chiuso il bilancio consolidato del 2023 in crescita. I ricavi ammontano a 200 milioni di euro.

"I risultati del 2023 mostrano come Impresoft stia lavorando ogni giorno per migliorare le competenze tecnologiche, innovare l’organizzazione e creare basi solide per digitalizzare il sistema Paese. Nel 2023 sono raddoppiati i ricavi del Gruppo rispetto all’anno precedente grazie sia alla crescita organica sia al contributo delle nuove aziende entrate a far parte di Impresoft. Nonostante i significativi investimenti, il Gruppo è riuscito comunque a mantenere la propria leadership di marginalità, tratto che ci rende unici nel mercato di riferimento. Nel corso dell’esercizio abbiamo realizzato un piano strategico che ci ha aiutato a definire obiettivi e strategia di medio-lungo periodo", dice il Ceo, Alessandro Geraldi.

"Alcuni di questi investimenti si sono già concretizzati con la creazione di centri di eccellenza verticali che integrano l’ampia offerta del Gruppo: Polo specializzato in ambito SAP, primo Polo E-commerce italiano, Hub sulla Cybersecurity e una grande community of practice di AI generativa. Al centro del nostro ambizioso progetto ci sono le persone, per questo abbiamo investito in un modello organizzativo volto a migliorare la collaborazione interfunzionale, efficienza operativa e a valorizzare i talenti", prosegue Geraldi.

In questa direzione va anche l’acquisizione di Nuovi S.O.C.I. (Nuovi Servizi per l’Organizzazione e la Consulenza Informatica), azienda di Cremona fondata nel 1995, specializzata nella selezione, organizzazione e coordinamento di specialisti e società di consulenza informatica di alto profilo, con l’obiettivo di fornire ai clienti interventi di eccellenza nell’ambito dell’Information Technology, il tutto anche grazie agli oltre 20 anni di partnership certificata con Microsoft.

Con l’acquisizione, Impresoft rafforza l’offerta di valore del Competence Center Enabling Technologies & Security, di cui fa già parte Impresoft 4ward, che fonda la sua offerta su quattro pilastri principali: AI, Cloud, Cybersecurity e Modern Workplace. La società acquisita, inoltre, vanta una partecipazione attiva in progetti rilevanti per organizzazioni multinazionali, dimostrando competenze nel deployment, migrazione e integrazione di soluzioni all’avanguardia. La sua capacità di rispondere alle esigenze dei clienti si è estesa, nel tempo, anche alle soluzioni per la mobility e all’adozione e gestione di infrastrutture e piattaforme ibride, on premises e Cloud.

"L’integrazione di Nuovi S.O.C.I in Impresoft 4ward rappresenta una sinergia strategica che rafforza la nostra offerta, migliorando l’esperienza dei clienti con soluzioni moderne e un supporto strategico di alto livello", aggiunge il Ceo del Gruppo. "Condividiamo la stessa visione di innovazione, fondata su competenze consolidate e su un ambizioso programma di sviluppo in tutte le aree innovative, che accelererà il nostro impegno comune nel guidare la trasformazione digitale delle aziende italiane", dice Walter Cipolleschi, Chief Executive Officer di Nuovi S.O.C.I.

"Impresoft, attraverso questa nuova operazione, ribadisce il suo impegno per garantire alle aziende del Made in Italy un percorso di crescita moderna, sostenibile e a lungo termine" conclude il Ceo di Impresoft, Alessandro Geraldi.

Letizia Magnani