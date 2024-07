Il successo di Sts. Crescita esplosiva negli ultimi 10 anni. La sfida? Innovarsi

LASCIATOSI DEFINITIVAMENTE alle spalle l’incubo della pandemia, il mondo degli eventi è entrato in una nuova fase di espansione, dove l’innovazione assurge a ’spirito guida’. "Abbiamo assistito ad una vera e propria trasformazione, una costante rincorsa all’effetto wow in cui la tecnologia ha assunto un ruolo fondamentale, spostando completamente il focus verso una produzione esperienziale che deve catturare il pubblico e restituire un’immagine ad alto valore instagrammabile. Chi riesce a creare qualcosa di visivamente impattante e in grado di trasmettere emozioni forti, può giocare un ruolo fondamentale. Oggi innovarsi è la sfida più grande per i player nel mercato", sottolinea Alberto Azzola (nella foto sopra), 55enne managing director di Sts Communication, azienda lombarda specializzata in servizi tecnici per eventi, scenografie e contenuti multimediali.

La storia di Sts inizia esattamente 40 anni fa con l’apertura della prima sede a Bresso, alle porte di Milano. "Sts allora proponeva dei sistemi all’avanguardia per la traduzione simultanea, soprattutto ai congressi medici. Personalmente sono arrivato in azienda nel 1994, quando l’informatica aveva già impresso una svolta. Provenivo dal comparto audio-visivo e dell’entertainment. Da allora abbiamo iniziato ad allargare il perimetro del business anche a convention aziendali, concerti e produzioni televisive, investendo in tecnologie audio e video di ultima generazione per garantire un alto tasso di spettacolarizzazione. Siamo stati fra i primi in Italia ad installare mega-schermi a led che vennero usati, agli albori del nuovo millennio, anche in occasione di un tour mondiale di Eros Ramazzotti. Oggi siamo una full production company che opera in moltissimi campi: concerti, produzioni televisive, sfilate di alta moda, grandi fiere, eventi istituzionali, sportivi e aziendali. Ci occupiamo dell’installazione degli impianti audio, video e luci ma, attraverso l’apporto dei nostri creativi, anche di progettazione e realizzazione scenografica e di realizzazione dei contenuti multimediali. Solo negli ultimi due anni abbiamo collaborato alla realizzazione di oltre 2mila eventi o produzioni" riassume Azzola. Jova Beach Party, World Tour dei Måneskin, la televisiva trasmissione Iene, lo spot dei rotoloni Regina, le sfilate di Hugo Boss, la fiera di Eicma ma anche la cerimonia di apertura al G20 di Roma o per la partenza da Genova del veliero Amerigo Vespucci per il giro del mondo sono alcune produzioni a cui Sts ha collaborato con le sue maestranze. "Vedremo se riusciremo ad essere coinvolti anche nella cerimonia delle prossime Olimpiadi Invernali 2026" aggiunge Azzola. L’azienda ha chiuso il 2023 con un fatturato di 27 milioni e 600mila euro, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente; se il confronto è nell’ultimo decennio, la crescita è esplosiva con un fatturato passato da 6 a 28 milioni di euro.

Oltre a una sessantina di collaboratori in vari ambiti, Sts oggi conta su 140 dipendenti distribuiti in 4 sedi (fra Bresso, Rho, Desio). "L’età media è intorno ai 40-45 anni. C’è una prevalenza del genere maschile nella nostra azienda (quasi il 70%) ma solo perché a montare gli impianti sono spesso uomini essendo una mansione faticosa. La maggior parte dei nostri project manager e account sono donne. Facciamo fatica, soprattutto dopo il Covid, a reperire sul mercato figure più giovani, nonostante le nostre ricerche. In parte è dovuto al fatto che il mondo degli eventi, pur affascinante, impone sacrifici - dal momento che si lavora anche in orari scomodi o nei weekend – che non tutti sono disposti a tollerare. Un’altra difficoltà è che, non esistendo una scuola tecnica del settore, si ignora l’esistenza di quante professionalità si muovano dietro le quinte e non viene neppure l’idea di candidarsi".

L’azienda intanto ha aggiunto un nuovo fronte di attività. Nel 2020, che ha rappresentato il punto più basso per il comparto dell’audiovisivo, a causa della pandemia, ha posto le basi per lanciarsi, con un nuovo progetto, verso i lidi del cinema e della pubblicità. "Nel 2020 non era possibile fare eventi in presenza ma grazie ad un protocollo di profilassi medica era possibile registrare nei teatri di posa. La nostra idea era di proporci sul mercato in modo diverso da chi stava trasformando i propri magazzini in studi per lo streaming, proponendo qualcosa in più anche per gli eventi digitali. Ci siamo avvalsi non solo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, guardando soprattutto a quelle in uso negli studios di Los Angeles, ma anche di numerosi specialisti di effetti digitali e di set. Così è nato un nuovo sistema all’avanguardia, tecnologico e polifunzionale, interamente progettato per la produzione di shooting cinematografici in Virtual Production" spiega Azzola. Grazie a uno schermo di 144 metri quadrati (24m x 6m) con led specificatamente pensati ed ingegnerizzati per l’utilizzo cinematografico, è nato un nuovo studio (Virtual Studio CR49) nel quale la produzione cinematografica tradizionale si integra con quella che utilizza la grafica al computer e la tecnologia di motion capture. Sts ha collaborato alla produzione di spot ma anche di serie tv (come ’Unwanted’) e film (come ’Tutti a Bordo’ di Luca Miniero o ’Enea’ diretto da Pietro Castellito). "Anche Cinecittà si appoggia a noi per completare i servizi delle sue produzioni internazionali", sottolinea Azzola. "Oltre ad avere uno studio residente, la nostra forza rispetto ai competitor è quella di riuscire ad allestire e disallestire set con la tecnologia della Virtual Production in qualunque location individuata dalla casa di produzione. Una flessibilità e rapidità di intervento appresa in tanti anni di esperienza nei tour".