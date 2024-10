Il piano per raggiungere il traguardo net zero

Il traguardo è Net Zero Emission, con tappe così articolate: entro il 2030, riduzione del 90% delle emissioni di Scopo 1 e Scopo 2. Entro il 2035, riduzione del 90% delle emissioni di Scopo 3 (tutte le emissioni non incluse nello Scopo 2 di cui l’organizzazione è indirettamente responsabile, a monte e a valle della sua catena del valore). Oggi il Gruppo Chiesi è certificato ’Great Place to Work’ in 27 Paesi e vuole entrare a far parte della classifica World’s Best Workplaces, le migliori 25 aziende dove lavorare.