Il nuovo tappo eco-friendly che fa crescere. Easy Plast

LA EASY PLAST è una delle aziende leader in Italia nella progettazione e realizzazione di stampi per materie plastiche. Easy Plast si distingue per le sue tecniche all’avanguardia che sfruttano sistemi Computer-Aided Design (Cad) e Computer-Aided Manufacturing (Cam). Questi strumenti consentono al team di ingegneri dell’azienda di trasformare idee in progetti dettagliati, riducendo i tempi di sviluppo e garantendo una progettazione precisa e personalizzata per ciascun cliente. Gli stampi Easy Plast sono il risultato di un processo che unisce precisione tecnologica e l’attenzione maniacale ai dettagli tipica dell’artigianato di alta qualità. Dalla progettazione alla prototipazione, dalla scelta dei materiali da utilizzare alla fase dei trattamenti termici e dei rivestimenti, ogni fase è curata con precisione per garantire la durabilità e la funzionalità degli stampi.

Risale al 1994 l’anno di fondazione dell’azienda. Tre giovani appassionati di meccanica decidono di creare una piccola officina a Ripatransone focalizzata sulla realizzazione di stampi per materie plastiche. Con il passare degli anni raggiungono livelli di qualità e professionalità tali da diventare ben presto fornitori di alcuni importanti gruppi come Merloni, Indesit, Securmed, Asoplast, Pentaferte, Scandolara, solo per citarne alcuni. Nel 2003 Luigino Michetti e Roberto Silla decidono di rifondare l’azienda e di dotarla di un nuovo plesso produttivo ad Offida: nasce così Easy Plast Srl che da subito, intuendo l’espansione del mercato e la necessità di offrire soluzioni just in time ad alta qualità, inizia ad investire moltissimo su ampliamenti, nuove tecnologie, robot e macchine all’avanguardia capaci di evitare fermi di produzione, garantire ripartenze veloci ai propri clienti e incrementare la qualità del prodotto. Inizia così ad attrarre l’interesse di multinazionali del settore beauty e home del calibro di Aptar Italia Spa, player mondiale nella creazione di dispenser ad alto contenuto tecnologico, e di grandi aziende italiane nel settore food e beverage come Ipi gruppo Coesia, leader nel settore degli imballaggi in cartone asettico per l’industria delle bevande e degli alimenti liquidi. Ma la svolta arriva nel 2018 quando inizia lo sviluppo di un nuovo tappo per brik, poi brevettato dall’azienda e rispondente alla nuova direttiva Ue del 2024, che ne previene la dispersione nell’ambiente. Proprio per dare corpo a questo e ad altri progetti innovativi su cui l’azienda già lavora, nel 2021 la Easy Plast acquista una seconda sede ad Ascoli Piceno, caratterizzata da impianti di produzione e confezionamento ad elevata automazione e informatizzazione, grazie anche ai finanziamenti legati ad industria 4.0. "Abbiamo investito nel sito industriale di Ascoli – dichiara Luigino Michetti, socio amministratore e direttore tecnico del reparto stampaggio ad iniezione – con l’intento di creare una fabbrica industria 4.0 che sia un’eccellenza del settore, acquisendo macchinari di ultima generazione, ristrutturando il capannone e sviluppando una logistica di alto livello attraverso veicoli a guida autonoma come i Mir per gli spostamenti orizzontali e i forklift per il sollevamento verticale".

Il Presidente di Confindustria Ascoli Piceno, Simone Ferraioli, il quale guarda con grande soddisfazione allo sviluppo condotto negli anni dall’azienda ha detto: "Possiamo dire che tutta l’area ex Plalam, considerato anche il recupero operato grazie al recente insediamento della Metalcot, è oggi rivitalizzata e ciò a riprova di una visione di futuro di cui i nostri imprenditori sono da sempre sani portatori. Non si può guardare l’orizzonte e tracciare una direzione senza tener bene a mente da dove veniamo. Solo valorizzando le professionalità acquisite, tramite la diffusione di una mentalità innovativa a tutti i livelli dell’organizzazione, si riesce ad essere pionieri del futuro. Easy Plast ne è la dimostrazione concreta."

Il nuovo tappo sta assicurando uno sviluppo considerevole all’azienda, come ci ha detto Mirco Coccia, responsabile amministrativo di Easy Plast: "L’azienda sta sviluppando importanti accordi con le aziende produttrici ad esempi di latte e di succhi di frutta per la fornitura di questo tappo che viene realizzato applicando una normativa europea".

Questo prodotto vi permette di aumentare la vostra penetrazione commerciale sui mercati stranieri?

"Certamente, la normativa europea ci sta permettendo di vendere il nostro tappo soprattutto nei Paesi del Vecchio Continente e sino ad ora, in particolar modo in Slovenia, Romania, Francia e Spagna".

Cresce, quindi, anche la capcaità produttiva del sito di Ascoli?

"Da qui a qualche mese le linee di produzione realizzeranno complessivamente 300 milioni di tappi all’anno. L’attività produttiva nello stabilimento di Ascoli è già iniziata ed è destinata a essere ulteriormente implementata".

L’aumento della produzione è accompagnato anche da un incremento dei livelli occupazionali?

"Certamente, abbiamo pianificato, sin dai prossimi mesi, un incremento degli addetti che lavoreranno all’interno dei siti produttivi di Easy Plast".

Il nuovo tappo vi permetterà quindi di scrivere un nuovo capitolo importante nella storia ultratrentennale di Easy Plast?

"Questo nuovo tappo che nel rispetto della normativa europea, rimane attaccato alla confezione segna un nuovo corso per l’azienda in quanto è il primo prodotto che viene realizzato a marchio Easy Plast e grazie ai nostri standard qualitativi ci sta permettendo di conquistare nuove e importanti fette del mercato sia nazionale e sia internazionale".