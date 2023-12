Il Gruppo Calzedonia è diventato Oniverse

NUOVO NOME per il Gruppo Calzedonia. Il colosso dell’abbigliamento intimo fondato da Sandro Veronesi nel 1986 cambia nome e diventa Oniverse. L’azienda veronese in realtà già da molti anni ha più di un’anima. Il Gruppo, infatti ad oggi comprende i marchi Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emè, Antonio Marras e, dopo l’acquisizione di Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo e Van Dutch. "Il Gruppo ha saputo crescere costantemente", spiega Sandro Veronesi (foto sotto), presidente di Oniverse. "Oggi – aggiunge – siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità. Per questo siamo andati verso la scelta di un nome che fosse indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l’essenza di tutti. Vogliamo infatti che ogni marchio abbia la sua autonomia, pur restando parte di un Gruppo. Oniverse indica proprio appartenenza, ma anche libertà. Un insieme eterogeneo, composto da anime differenti tra loro, ma parte dello stesso progetto". Oniverse è contemporaneamente la personalizzazione della parola inglese "Universe", cioè tutto lo spazio, il tempo e i suoi contenuti, ma è anche l’anagramma del cognome Veronesi. Il re-naming voleva tenere assieme la storia dei marchi del Gruppo, ma anche questo potenziale aperto e di visione totale sul business dei vari marchi che afferiscono al Gruppo.

Oggi, al fianco di Sandro Veronesi nelle scelte strategiche ci sono i tre figli, Matteo, Federico e Marcello. Per il fondatore però restano validi i valori di sempre, anche per questo all’operazione di rebranding hanno partecipato attivamente tutti i dipendenti, attraverso un contest interno alla ricerca di idee creative per il nuovo naming, a conferma dell’importanza che ricoprono i collaboratori nell’evoluzione e nello sviluppo aziendale. Il Gruppo Calzedonia, ora Oniverse è un impero del made in Italy conosciuto nel mondo, ma ha al suo interno una proposta sempre più trasversale e diversificata, che spazia, appunto, dal fashion al lusso, passando per la nautica e per il food&wine. Il re-naming, dicono il fondatore e i figli, è funzionale ad abbracciare il futuro.

Letizia Magnani