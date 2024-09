Idea nata per l’amore verso la città natale

"Vettore 2476 – spiega il fondatore Francesco Giovanni Micillo – mette al centro della propria strategia l’obiettivo numero 15 delle Nazioni Unite, cioè il ‘life on land’, volto a spostare il flusso di capitali e il flusso finanziario verso il raggiungimento di obiettivi sociali, ambientali e di buon governo. La startup, nel suo piccolo, in qualche modo vuole replicare la strategia di quelle grandi società di utility orientate verso progetti green. L’idea di Vettore 2476 nasce durante l’emergenza Covid, ma soprattutto nasce per l’amore verso la mia città".