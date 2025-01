I sottomarini intelligenti di EdgeLab corrono in Borsa

PIAZZA AFFARI ha visto l’ingressa dicembre tra le quotate sull’indice Euronext Growth Milan di EdgeLab, innovativa start-up spezzina. Un ingresso in grande stile: il valore delle azioni è subito decollato, arrivando in poche ore a 4,875 euro dall’iniziale 3,25, al punto che Borsa Italiana si è vista costretta a sospendere il titolo per eccesso di rialzo.

EdgeLab è una start-up specializzata in AUV - Autonomous Underwater Vehicle, cioè veicoli sottomarini autonomi, i quali non solo sono privi di equipaggio, ma non hanno nemmeno bisogno che un operatore li telecomandi a distanza. Sono quindi veri e propri robot sottomarini intelligenti, capaci di svolgere in autonomia le più disparate funzioni, dalla ricerca scientifica ai sondaggi per realizzare infrastrutture subacquee quali cavi per le telecomunicazioni o impianti energetici.

"L’ingresso in Borsa è stato un traguardo importante per una realtà come la nostra, piccola ma con grandi aspettative di crescita. Siamo operativi dal 2012 e per ora abbiamo una quindicina di dipendenti, ma contiamo di crescere anche grazie alle nuove risorse raccolta con questa operazione. La quotazione ci rende anche più visibili e credibili sia agli investitori sia ai professionisti necessari per crescere", afferma Michele Cocco, amministratore delegato e Presidente di EdgeLab.

Una storia di successo e innovazione made in Italy, anzi made in La Spezia. Fondata nel capoluogo ligure è la società, che sviluppa in proprio la parte digitale dei suoi mezzi sottomarini: sistemi di navigazione, algoritmi, software di controllo. Affidata alla cantieristica spezzina è invece la costruzione dello scafo e la meccanica interna. "Siamo fortunati a poter lavorare con un distretto produttivo specializzato come quello spezzino, oltre a poter collaborare con il Polo di Ricerca e Innovazione sulle tecnologie del mare gestito dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine" dichiara Cocco. E infine da La Spezia proviene anche Emmanuele Mastagni, consigliere d’amministrazione per EdgeLab e consulente finanziario d’impresa in forza alla firm milanese Dgpa&Co Spa, che ha assistito l’ingresso in borsa della società.

"Edgelab è una società di piccole dimensioni, ma ha delle potenzialità enormi - spiega Mastagni - insieme a Michele, abbiamo valutato diverse operazioni straordinarie per finanziare la crescita della Società, optando infine per il percorso di quotazione sul mercato EGM organizzato e gestito da Borsa Italiana. Un’operazione spesso ignorata dalle Pmi, nonostante sia un’alternativa che andrebbe sempre tenuta in considerazione".

"Il mercato degli AUV - prosegue Mastagni - è davanti a un cambio di paradigma fondamentale e EdgeLab è in prima fila per esserne protagonista. Finora i mezzi sottomarini autonomi avevano un costo molto elevato, nell’ordine di alcuni milioni di euro, ed erano quindi alla portata solo di grandi multinazionali o di governi. Oggi l’evoluzione tecnologica permette di abbattere i costi di produzione e vendere AUV a prezzi molto inferiori, nell’ordine di relativamente poche centinaia di migliaia di euro, aprendo le porte a nuovi mercati". "È una rivoluzione come quella che ha interessato i droni in tempi recenti: in pochi anni sono passati dall’essere costosi velivoli ad uso quasi esclusivamente governativo a trovarli in vendita nei negozi di elettronica a prezzi accessibili alla maggioranza dei cittadini – interviene Cocco –. Inoltre, un minor prezzo degli AUV ridurrà drasticamente i costi anche delle grandi operazioni in campo sottomarino penso per esempio alla mappatura dettagliata dei fondali necessaria per gli impianti eolici offshore. I vecchi sistemi con navi oceanografiche e un equipaggio in mare per giorni avevano costi proibitivi, mentre l’utilizzo di veicoli autonomi permetterebbe di abbassarli drasticamente. Un Paese molto attivo nel settore degli AUV è l’India, con cui abbiamo rapporti molto intensi e proficui ormai da anni, in particolare con la Kalyani Strategic Systems che ha partecipato alla IPO di Edgelab sottoscrivendo, in qualità di anchor investor, il 25% del capitale oggetto della sottoscrizione.

Ma non va sottovalutato come il Mediterraneo possa diventare il fulcro dell’uso massivo degli AUV, vista la fitta concentrazione di strutture sottomarine che lo attraversano, le risorse naturali ed energetiche e i grandi interessi internazionali".

Tra i mezzi più interessanti del catalogo di EdgeLab spicca senza dubbio l’U_Tracker, che rientra nella categoria degli AVU accessibili a una più larga fetta di consumatori senza per questo rinunciare alle raffinatezze tecnologiche. Dalle dimensioni e dal peso ridotti, alcuni metri per circa 25 chili, l’U_Tracker può scendere a una profondità di 300 metri funzionando in autonomia per otto ore, equipaggiato con sonde scientifiche, sonar e telecamere subacquee. Può essere utilizzato nell’ambito del monitoraggio ambientale, della ricerca marina, dell’archeologia subacquea, dell’esplorazione di relitti e nel controllo dell’inquinamento. Lo sviluppo dell’U_Tracker da parte di EdgeLab inizia già sette anni fa nel 2017, ponendo la società spezzina tra le prime al mondo nell’innovazione degli AVU compatti e a basso prezzo. Lo sviluppo prosegue, con costanti miglioramenti ed evoluzioni, ed è oggi arrivato alla quarta generazione, con miglioramenti consistenti nella navigazione, nel controllo e nell’usabilità da parte degli utenti. Il mezzo top di gamma per grandi società e governi proposto da EdgeLab è invece l’U_Deep, un veicolo subacqueo di terza generazione per sondaggi idrografici capace di raggiungere i 1000 metri di profondità, con un’autonomia di quasi un’intera giornata in immersione ed equipaggiato con sonar, telecamere e le sonde di ultima generazione.