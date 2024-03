I sistemi di Atlantica scelti da 2i Rete Gas

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE va di pari passo con l’attenzione dell’ambiente. Una dimostrazione pratica è sicuramente la Piattaforma di Telecontrollo sviluppata da Atlantica Digital, adottata da 2i Rete Gas, il secondo operatore italiano nella distribuzione del gas guidato dall’ad Francesco Forleo (nella foto sotto), con oltre 4,9 milioni di utenti serviti in più di 2200 Comuni. La piattaforma gestisce circa 15 mila apparati installati lungo tutta la rete di 2iRete Gas ed è stata sviluppata con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione delle reti, al fine di permettere l’acquisizione di grandi volumi di dati e controllare efficacemente i dispositivi di campo mediante diversi canali di comunicazione. "Il successo di questo progetto conferma la nostra strategia orientata ad accelerare la trasformazione digitale e l’ecosostenibilità, nonché la bontà della scelta di investire in questo settore tecnologico in costante crescita", dice Carmine d’Acierno, General Manager di Atlantica Digital. Mentre Livio Valagussa, Responsabile della Struttura Digitalizzazione di 2i Rete sottolinea "La soluzione IoT realizzata da Atlantica Digital è in grado di garantire la flessibilità e la scalabilità necessarie per la gestione di una rete di distribuzione gas altamente complessa, supportando la transizione energetica e, allo stesso tempo, l’implementazione di nuovi modelli gestionali.

Il progetto ha consentito un controllo più accurato e tempestivo dell’infrastruttura e il conseguimento di efficienze operative". Atlantica Digital opera sul mercato da oltre 30 anni nei settori Telco, Industria, Trasporti, Utilities e Pubblica Amministrazione, progetta e realizza soluzioni software altamente innovative impiegando le tecnologie più avanzate. Presente sul territorio nazionale a Roma, Milano e Palermo e con una filiale ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, Atlantica Digital ha un organico di 200 dipendenti ed ha un’attività focalizzata in aree di quali la Trasformazione Digitale, la Cybersecurity, lo Smart Metering, il Machine Learning, l’IoT e l’Intelligenza Artificiale. Atlantica dedica molte risorse anche alla ricerca e al talento creativo dei dipendenti, così da far nascere progetti che incentivano l’innovazione. Nel giugno 2022 Atlantica Digital è entrata a far parte del gruppo internazionale Smart4 Engineering, che conta in Italia e in Europa oltre 3000 dipendenti.

Letizia Magnani