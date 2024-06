Guardare al futuro per conservare il passato

Kimia ha due sedi produttive a Perugia ed è stata fondata nel 1979. Opera con trenta dipendenti a cui si aggiunge una rete tecnico-commerciale in tutta Italia. L’azienda è conosciuta anche per la ricostruzione del Minareto Al-Hadba a Mosul, noto nel mondo come la “Torre di Pisa dell’Iraq“. Nel campo della museotecnica, inoltre, ha sviluppato, in occasione di Milano Expo 2015, uno speciale sistema di connessione circolare in fibra di carbonio che è stato collegato direttamente alla base della Pietà di Michelangelo.