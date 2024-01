Fotovoltaico ed eolico: il giusto mix per salvare il clima

CAMBIARE ROTTA per salvare il clima è possibile. Parola di Massimo Casullo (nella foto a destra), Presidente di Nwg Energia e Responsabile d’Impatto della Rete d’Imprese Nwg."Il mondo delle imprese più virtuose oggi ha il dovere di accelerare la diffusione di un modo di fare impresa sostenibile e orientato alla neutralizzazione climatica al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite - spiega - Il nostro percorso, iniziato non ora, ma già dalla fondazione dell’azienda nel 2014, è caratterizzato da scelte coraggiose, come la decisione di non distribuire gas, ma un mix energetico da fonti italiane, in primis eolico e fotovoltaico, che ci hanno portato al raggiungimento delle emissioni zero nette con grande anticipo, certificando questo traguardo con un ente terzo". Nwg è una rete di imprese. Al suo interno, Nwg Energia si occupa della distribuzione di energia tratta esclusivamente da fonti rinnovabili, mentre Nwg Italia installa gli impianti fotovoltaici. "Abbiamo scelto coraggiosamente di investire sulle rinnovabili ormai 20 anni fa, anticipando i tempi, e dimostrando che è possibile coniugare imprenditorialità e sviluppo sostenibile - afferma Francesco D’Antini (in foto a sinistra), presidente e amministratore delegato di Nwg Italia - Tra le diverse fonti rinnovabili, gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo commercializzati da noi rappresentano la principale fonte di produzione da sviluppare se si vogliono raggiungere gli obiettivi di crescita stabiliti dal Ministero delle imprese del Made in Italy e dal piano RePowerEU, approvato dalla Commissione Europea a fine 2022, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale". Il prossimo obiettivo è aiutare tante famiglie a raggiungere l’indipendenza energetica domestica.

"Le aziende come la nostra hanno la responsabilità di portare avanti quella che è anche una rivoluzione culturale - aggiunge - proprio perché soltanto dal cambiamento di mentalità diffuso e su larga scala si possono ottenere i risultati a cui aspiriamo". La rete di imprese Nwg produce e distribuisce energia da fonti esclusivamente rinnovabili e italiane, impegnandosi in una costante misurazione della sostenibilità di tutte le proprie attività, ma anche nello sviluppo di una serie di progetti legati allo sviluppo sostenibile in Africa, in collaborazione con Amref. Nwg Energia in particolare è un’azienda trader di energia, che, sin dalla sua nascita, nel 2014, da statuto, si impegna a fornire esclusivamente energia proveniente da fonti 100% rinnovabili, convinta che responsabilità, sostenibilità e futuro siano concetti strettamente connessi. La scelta di entrare nel mercato nazionale parte da una vision dichiarata, quella di orientare le proprie strategie d’impresa verso un modello che mette il benessere della comunità prima del profitto. In questa direzione va l’impegno a erogare solo energia da fonti rinnovabili, e quello a mettere in campo politiche rispettose dell’ambiente e a posizionarsi quale reale alternativa per chi cerca energia per la propria casa a impatto zero, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Coerentemente con i propri valori e in virtù del proprio business model, nel 2016 Nwg energia è stata una delle prime aziende del settore energetico a diventare Società Benefit e quindi impegnata da statuto a perseguire scopi ambientali e sociali, oltre a quelli economici. Nwg Italia è un’azienda che, sin dalla sua nascita, nel 2003 si occupa di efficientamento energetico domestico, attraverso l’installazione di apparecchiature a basso impatto e grande valore, come i pannelli fotovoltaici, la cui fonte principale di energia è il sole. Negli anni ha contribuito a modificare il modo di agire di tante famiglie italiane nei confronti dell’ambiente e del risparmio energetico domestico, facendo cultura sul territorio, grazie alla sua rete vendita, partendo dalle energie rinnovabili, motore di uno sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di operare per un mondo migliore e più pulito, creare le condizioni per ottenere una sempre maggiore indipendenza dalla rete elettrica nazionale e ridurre i costi in bolletta.

L’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da una fonte rinnovabile riduce l’inquinamento e le emissioni di gas serra. Installare un impianto fotovoltaico da 3 chilowatt di picco significa evitare l’immissione in atmosfera di 38 tonnellate di anidride carbonica in 25 anni, pari alla piantumazione di circa 230 alberi o all’uso dell’auto per 25 anni. Grazie, poi, all’uso delle batterie di accumulo è possibile aumentare la propria indipendenza energetica e contemporaneamente risparmiare. Il modello di business adottato, quello del network marketing, ha sviluppato negli anni una rete degli “Energy Broker“, un’organizzazione capillare di circa 3 mila professionisti presenti su tutto il territorio nazionale, che nella loro attività di consulenza sono a diretto contatto con gli utenti, trasmettono un sistema di valori e di competenze e diventano i portavoce della vision aziendale. In 20 anni la società è stata in gradi di creare una vera community green. Il valore dell’auto-imprenditorialità è di particolare importanza per Nwg Italia e richiama la storia e lo spirito dei soci fondatori. Ogni energy broker è chiamato ad essere imprenditore di sé stesso e contemporaneamente a fare squadra. A garanzia del cliente finale e dell’incaricato, sin dal 2011 l’azienda è associata Avedisco, l’associazione delle aziende di vendita diretta in Italia. L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la diffusione di tecnologie per il risparmio energetico, ha permesso a Nwg Italia di ottenere la certificazione B Corp sin dal 2017.