Fondata nel 2017 a Milano, oggi è presente in 3 Paesi

Casavo è una scaleup che si offre come soluzione smart per vendere casa. La piattaforma è stata creata nel settembre 2017 da Giorgio Tinacci, imprenditore che ai tempi aveva soli 25 anni. L’azienda è partita a Milano con quattro persone, ma già l’anno dopo i dipendenti sono diventati 30, e Casavo è sbarcata anche in una seconda città, Roma. La crescita esponenziale è proseguita, poi, anche nel 2019, con nuove aperture a Torino, Bologna, Firenze e Madrid. Nel 2022 la società è approdata anche in Francia, continuando la sua espansione.