Digitale, IA, sviluppo, competenze e mercati. I cinque pilastri del binomio Ventient-Renantis

È STATA PRESENTATA al mercato nelle scorse settimane. Nadara è un’organizzazione internazionale nata dall’unione di Ventient Energy e Renantis. Questa nuova realtà porta una significativa evoluzione nel settore delle rinnovabili, posizionandosi come il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore in Europa grazie alla sua capacità installata di 4,2 GW, che include energia eolica, solare, biomassa e sistemi di accumulo energetico, in oltre 200 impianti distribuiti tra Europa e Stati Uniti e più di 1.000 dipendenti. Nadara può vantare una solida expertise interna, con oltre trent’anni di esperienza nello sviluppo e gestione di una vasta gamma di progetti, tra cui impianti eolici marini galleggianti, impianti fotovoltaici, impianti eolici onshore e sistemi di accumulo energetico avanzati.

La strategia industriale di Nadara si fonda su cinque pilastri chiave. In primo luogo, fa sapere l’azienda, "la capacità operativa è supportata dall’uso di numerosi strumenti digitali e dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale avanzata in modo da ottimizzare le operazioni, migliorando di conseguenza l’efficienza complessiva e raggiungendo una massimizzazione superiore del rendimento degli impianti e una riduzione significativa dei costi operativi e di produzione". In secondo luogo, grazie a una gestione proattiva degli asset e a un approccio dinamico ed innovativo, vengono massimizzati sia i valori sia le prestazioni degli impianti, estendendone la vita utile e migliorando la redditività di tutti gli investimenti. "Questa strategia è supportata inoltre da una forte capacità di dispacciamento, da profonde conoscenze e da solide competenze interne sui mercati energetici, che permettono a Nadara di rispondere prontamente alle fluttuazioni della domanda e dell’offerta, operando in maniera efficiente".

Altro elemento distintivo è la capacità di trasformare rapidamente e convertire la pipeline dei progetti in operazioni concrete, con un impatto tangibile per gli stakeholder e per i territori coinvolti. "Questo – precisa ancora l’azienda – garantisce benefici reali, accelerando lo sviluppo e migliorando la sostenibilità delle iniziative progettuali. Infine, la piattaforma scalabile di Nadara è progettata per creare valore e ottenere efficienze operative, permettendo all’organizzazione di adattarsi rapidamente alle nuove sfide e opportunità del mercato. La combinazione di esperienza, competenze e adozione di tecnologie avanzate con una gestione efficiente degli asset consentiranno all’organizzazione di ottimizzare le prestazioni, mentre una solida base operativa e una visione strategica chiara permetteranno di giocare un ruolo di primo piano nel plasmare il futuro dell’energia rinnovabile sia a livello nazionale sia internazionale".

E ancora: "L’impegno di Nadara verso l’innovazione e la sostenibilità sarà infatti fondamentale per affrontare le sfide energetiche globali e per guidare la transizione verso un futuro più verde e sostenibile".

S. N.