Dalla sostenibilità all’industria 4.0

"SEMI – Nel futuro dell’agricoltura" è il podcast, firmato dal nostro giornale, in particolare dal giornalista e podcaster Giovanni Savarese (nella foto sotto) e da Enrica Tiozzo, senior client officer Ipsos Italia, che ogni settimana darà spunti ed elementi di analisi innovativi sul settore, e realizzato con la partecipazione di Syngenta Italia. Dopo la prima puntata, che vedrà protagonista lo chef Claudio Sadler, si entrerà nel vivo del podcast, con una puntata dedicata alla sfida e ai significati dell’agricoltura rigenerativa. Sarà ospite Maria Chiara Gadda, vicepresidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.

La terza puntata del podcast sarà invece dedicata alla madre terra: come preservare e ripristinare la salute del suolo. Ai microfoni di QN Spotify ci saranno Luca Montanarella, accademico, già responsabile dell’European Union Soil Observatory e Camilla Corsi, responsabile mondiale della Ricerca e Sviluppo Crop Protection di Syngenta. Innovazione e sostenibilità faranno filo conduttore della narrazione.

La quarta uscita sarà dedicata ai cambiamenti climatici e alla trasformazione dell’agricoltura. Saranno intervistati Nicola Dalmonte, presidente del consorzio di bonifica del canale emiliano-romagnolo e Andrea Bonina, meteorologo di 3B Meteo. A fianco dei processi tradizionali, di trattamento e di controllo dei campi, i ’biologicals’ – prodotti ispirati dalla natura per la gestione degli stress delle piante – hanno un ruolo sempre più diffuso nella scienza e nelle pratiche fitosanitarie. Ne parleranno Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice e Alberto Piaggesi, Global R&D Expert Syngenta. Sarà quindi la volta della biodiversità dei sistemi colturali. Verranno intervistati Massimo Labra, direttore scientifico National Biodiversity Future Center e Felix Niedermayr, head of Agricultural Center of Competence Loacker.

Le ultime due puntate saranno dedicate alla rivoluzione digitale e alle tecnologie dell’industria, con ospiti Andrea Bacchetti, professore dell’Università di Brescia e direttore dell’Osservatorio Smart Agrifood, e Giovanni Gioia, presidente dei Giovani di Confagricoltura-Anga, e alle nuove tecnologie di genoma editing, di cui parlerà Luigi Cattivelli, direttore del Centro di ricerca genomica del Crea.

