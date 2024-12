Da piccola cooperativa a leader della Gdo

II 13 maggio 1962 nasce il Consorzio Nazionale Dettaglianti, società cooperativa a responsabilità limitata, per riunire sotto un unico nome un gruppo di piccoli dettaglianti, spinti dal desiderio di emanciparsi dal potere dei grossisti e dell’industria di marca. Poco dopo, apre il primo supermercato a Bologna, l’unico esempio di centro di vicinato in Italia gestito da una società che riuniva sette commercianti. A fianco del marchio Conad compare per la prima volta, nel 1971, la Margherita. Diventa il simbolo della nuova insegna che si afferma nella grande distribuzione organizzata.

Oggi la Margherita è il simbolo che accomuna, da Bolzano a Lampedusa, i quasi 4 mila punti vendita. Nel 1978 nascono i prodotti a marchio di Conad, che si dota di regole precise per i produttori. Nel 1980 arriva, infatti, il primo regolamento per l’uso del marchio Conad, perché possa rappresentare il giusto rapporto qualità-prezzo per i consumatori. Nel 1989 i canali distributivi di Conad sono strutturati in Supermercati Conad, Negozi Margherita e Ipermercati Pianeta. Quelle tre insegne sono state le antenate del sistema multicanale di Conad, l’unico nel mondo della distribuzione moderna con un’offerta che copre tutti i canali distributivi. Dalla prossimità all’attrazione, dal presidio dei piccoli centri alle grandi città.

L’ultimo grande passo avanti è la nascita di Spazio Conad, una nuova generazione di ipermercati in grado di offrire un’esperienza che va oltre la spesa, che soddisfa ancora di più i bisogni dei clienti offrendo nuovi servizi. La stessa missione che si pongono i concept Conad. Distributori di benzina, dal 2005, le parafarmacie, dal 2006, gli ottici, dal 2010, i pet store, dal 2015. Dal 2013 Conad lancia lo slogan "Persone Oltre le Cose", la frase che continua nel tempo a rappresentare e ad identificare l’insegna. Nello stesso anno vede la luce l’operazione "Bassi e Fissi", un vero e proprio piano strutturale a sostegno delle famiglie italiane e che prevede in tutti i punti vendita un paniere di oltre 700 prodotti indispensabili per la vita quotidiana a prezzi ribassati rispetto alla media di mercato, garantendo un risparmio medio annuo del 33,1%. Nel 2019 Conad acquisisce Auchan e conquista la leadership della Grande Distribuzione in Italia, consolidata nel corso del 2020, anche nel canale dei supermercati.

