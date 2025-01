Cosmico: raggiunti i 10 milioni di fatturato

DA 500 MILA EURO nel 2020 a 10 milioni nell’anno che sta per terminare, con i dipendenti passati da 5 a 30 persone tra Italia e Spagna e una community che conta oltre 25 mila professionisti. È la parabola del fatturato di Cosmico, la startup nata per connettere i migliori talenti del digitale con le aziende a caccia di professionisti. "La vita in ufficio ti sta stretta, ma non sai come trovare nuovi clienti? Scoprici" si legge nella home del sito. E in effetri crescono anno dopo anno le persone che scelgono di ritagliarsi un posizionamento di primo piano nel mondo digitale e nel lavoro in smart working affidandosi alla piattaforma fondata nel 2020 da Francesco Marino, Simone Tornabene e Matteo Roversi.

La società ha avuto una crescita del 126,6% rispetto all’anno precedente. Dopo aver chiuso il 2023 con un fatturato di 4,5 milioni di euro, ha completato un round Seed da 1,8 milioni di euro e acquisito Bioss Srl. Il passo successivo, che segna una nuova accelerazione, è stato il round Series A da 4 milioni di euro nel 2024, con Prana Ventures come investitore principale. L’iniezione di capitale ha consentito all’azienda di crescere anche per linee esterne, con l’acquisizione di realtà specializzate come Flatmates, la content creator agency di Marcello Ascani e Michele Pagani.

Per i prossimi anni, Cosmico conta di condurre ulteriori acquisizioni strategiche per rafforzare la sua posizione di mercato e accelerare lo sviluppo della piattaforma proprietaria grazie a tecnologie di frontiera come l’Ia Generativa. "Le aziende esprimono un bisogno di mercato che, negli anni, abbiamo saputo intercettare e soddisfare - ha commentato Marino - Quest’anno siamo stati al fianco di 150 grandi aziende che hanno scelto il nostro modello, che permette non solo di colmare le lacune, ma di ripensare l’intera organizzazione del lavoro".

Per il 2025, Cosmico punta a consolidare la propria presenza internazionale. A soli quattro mesi dall’apertura della sede a Madrid, è entrata a far parte di Bbva Spark, il gruppo bancario multinazionale spagnolo, segnando i primi traguardi significativi fuori dall’Italia, e confermandosi come punto di riferimento nella creazione di connessioni di valore tra aziende e professionisti digitali.

So. Sp.