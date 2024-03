Così SevenData aiuta a prevedere l’andamento delle imprese

"CI DEFINIAMO UNA MARTECH company, poiché realizziamo soluzioni, basate sui dati, per ottimizzare i processi di marketing e di sales, grazie ad un approccio tecnologico innovativo. Il focus del nostro business si incentra sulla messa a disposizione di dati e di analisi su imprese e mercati, al servizio di aziende che operano in ogni settore", dice Fabrizio Vigo (nella foto sotto) ceo e founder di SevenData. È lui il fondatore di SevenData, una MarTech company. Con un fatturato al 2022 di circa 7 milioni, in crescita del 40% rispetto al 2021, e un organico che supera le 70 unità, SevenData raccoglie, elabora e interpreta i dati perché possano generare valore per le aziende. Ciò avviene coniugando marketing technologies e alternative data secondo un percorso innovativo che parte dall’analisi dei dati e dei mercati per arrivare alla generazione di lead o transazioni di e-commerce, consentendo ai clienti di incrementare le proprie performance commerciali. Per garantire la riuscita di questo processo, SevenData raccoglie dati tratti da fonti ufficiali e da fonti alternative, web, dati statistici, dati territoriali, garantendo elevati standard di qualità, affidabilità e compliance privacy. I dati raccolti sono poi elaborati tramite l’impiego di modelli statistici e di intelligenza artificiale generativa definiti anche sulla base delle esigenze e delle informazioni già disponibili presso l’azienda cliente. Quindi tali dati, correttamente gestiti e qualitativamente interpretati, sono poi inseriti in modo efficace nei processi aziendali e producono, così, informazioni strategiche e rilevanti per prendere decisioni.

Le evidenze tratte dai dati o dai modelli permettono di selezionare i migliori target per attività commerciali, di profilare le azioni di marketing dell’azienda per ottimizzare le performance e di valutare la consistenza economica delle aziende e privati per ponderare i rischi di business. SevenData ha inoltre sviluppato Business Scan, un’innovativa piattaforma per analizzare le variabili finanziarie delle imprese, declinabili in 420 cluster, in base alla territorialità, i settori di appartenenza e il numero di dipendenti. Grazie all’utilizzo del rating proprietario di SevenData, basato su tecnologie afferenti l’Intelligenza Artificiale e il machine learning, è anche possibile avere il quadro della rischiosità e solvibilità delle imprese. "Abbiamo un Dna fortemente analitico e tecnologico e sviluppiamo analisi che misurano sia la potenzialità economica dei mercati e sia il loro livello di rischio di credito", aggiunge Fabrizio Vigo. "Grazie alla piattaforma Business Scan restituiamo un quadro del tessuto imprenditoriale italiano nelle sue variabili di bilancio e di rischio elaborando ricerche per i nostri clienti e la business community in generale. Nello stesso tempo, attraverso il rating proprietario elaborato facendo leva sull’Intelligenza artificiale, valutiamo il rischio di insolvenza delle società a 12 mesi. Il nostro rating si basa su tecnologie di Machine Learning, utilizzando anche le reti neurali artificiali che simulano il funzionamento dei sistemi nervosi biologici costituiti, appunto, da neuroni", spiega Vigo.

L’obiettivo del rating SevenData è quello di "rendere disponibili ai clienti segnali di rischio evoluti e sistemi decisionali personalizzati, per consentire alle aziende di ridurre il rischio di credito, migliorando conseguentemente il proprio cash-flow", dice Vigo. SevenData, quindi, grazie a dati e competenze di data science permette alle aziende italiane di sviluppare il proprio fatturato, selezionando i migliori clienti con i quali fare business. "In questo senso, possiamo affermare di avere, quasi in tempo reale, il polso dell’andamento dell’economia del Paese. Parallelamente, tramite l’Osservatorio ShinyStat, monitoriamo anche l’andamento dell’audience Internet italiana, grazie alla capillarità di diffusione dello strumento di web analytics ShinyStat", spiega ancora Fabrizio Vigo. Le soluzioni offerte seguono quattro fasi che costituiscono gli snodi principali del percorso di creazione di valore e di performances commerciali per l’azienda. La prima è l’analisi dei dati. I database del cliente vengono normalizzati, geocodificati e arricchiti con informazioni anagrafiche, settoriali e dimensionali, questo permette di massimizzare l’efficacia delle attività che prevedono l’utilizzo di tali dati, come ad esempio la realizzazione di iniziative di marketing, oppure lo studio di modelli e sistemi finalizzati alla valutazione del potenziale economico del mercato o del potenziale di up e cross-selling della customer base. Il processo di data quality è fondamentale. Una volta analizzati i dati si sceglie il target, per identificare potenziali clienti o partner a livello mondiale e creare liste di prospect, per la forza vendita o per iniziative di Marketing, anche alimentando direttamente i sistemi di CRM delle aziende. SevenData fornisce tali dati ai propri clienti, con modalità personalizzate.

Una volta analizzate le caratteristiche distintive del target e definita la lista dei clienti o potenziali clienti su cui fare iniziative di marketing o commerciali, è importante accertarsi che i target siano aziende affidabili. SevenData fornisce la possibilità di approfondire le caratteristiche societarie, gli assetti finanziari e di rischiosità creditizia dei soggetti con cui si vuole entrare in contatto e fare business. Con un sistema di score e rating, basati su modelli predittivi che apprendono automaticamente, cioè con il Machine Learning e le reti neurali, SevenData mette a disposizioni dei clienti, dati di base, dati aggregati e giudizi sintetici per consentire di prendere le decisioni su basi puntuali ed informate. L’ultimo step per ottenere il massimo dai dati è quello della conquista del target, ovvero il momento della conversione in contatto utile o transazione e-commerce. Le soluzioni SevenData sono volte a offrire al cliente una visibilità mirata sugli utenti web interessanti, in Italia e all’estero.