Così la tecnologia green sostituirà le fonti fossili

Raggiungere gli obiettivi del millennio è difficile, ma non impossibile. In materia di rinnovabili, Nwg associa diverse imprese, fra cui Nwg Energia, che si occupa principalmente della distribuzione di energia tratta esclusivamente da fonti rinnovabili italiane, mentre Nwg Italia installa gli impianti fotovoltaici, lavorando nei territori per creare una vera comunità verde. Nel 2023 Nwg Italia è stata inserita tra le 28 aziende, provenienti da 11 regioni, scelte per il percorso di accelerazione finanziaria in collaborazione con Elite.