Circa 80 dipendenti, di cui il 90% sono donne

"Attenzione particolare

è rivolta all’ambiente, il nostro impegno è avvalorato dalle certificazioni ISO 9001 e 14001, che attestano il rispetto degli standard più elevati di qualità ecologica – racconta la manager Maura Lepri –.

La nostra sede si trova a Sant’Andrea delle Fratte,

la zona industriale di Perugia

e conta circa ottanta dipendenti, di cui il 90%

donne – prosegue Lepri –.

Oltre alle pulizie ordinarie

ci siamo specializzati

in interventi straordinari, in spazi confinati, in quota, industriali".