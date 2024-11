ChatGpt Search sfida i motori di ricerca

OPENAI ANNUNCIA che ChatGpt è in grado di effettuare ricerche sul web in maniera più efficace rispetto al passato. Sarà possibile ottenere risposte rapide e tempestive con link a fonti web pertinenti, per le quali in precedenza era necessario rivolgersi a un motore di ricerca. Questa novità unisce i vantaggi di un‘interfaccia in linguaggio naturale con gli ultimi aggiornamenti in termine di notizie, quotazioni azionarie, risultati sportivi e molto altro ancora. ChatGpt sceglierà la ricerca sul web in base a quanto richiesto dall‘utente, che potrà anche scegliere manualmente di effettuare la ricerca facendo un semplice clic sull‘icona ’Ricerca’ sul web. La funzionalità search sarà disponibile su chatgpt.com e sulle applicazioni desktop e mobile. Inoltre, tutti gli utenti ChatGpt Plus e Team, così come gli utenti in lista d‘attesa per SearchGpt, avranno accesso a questa funzionalità già da oggi. Il roll out proseguirà per gli utenti Enterprise ed Edu nelle prossime settimane e per gli utenti Free nei prossimi mesi.

Ottenere risposte utili dal web può richiedere molto impegno: spesso è necessario effettuare ricerche multiple e scegliere, tra numerosi link, le fonti più autorevoli e le informazioni pertinenti. Ora però la chat potrà fornire risposte ottimizzate: se si pone una domanda in modo naturale e colloquiale, ChatGpt sceglierà con quali informazioni tratte dal web rispondere. Se si cambia il modo di porre le domande, approfondendo la richiesta, ChatGpt prenderà in considerazione l‘intero contesto della chat per dare una risposta ancora migliore. Per sviluppare search, OpenAI, guidato dal ceo Sam Altman (nella foto sotto), ha collaborato con fornitori di notizie e dati per aggiungere informazioni sempre aggiornate e nuovi design visual per alcune categorie, come meteo, azioni, sport e notizie.

"ChatGpt search promette di evidenziare e attribuire meglio le informazioni provenienti da fonti di notizie affidabili, a beneficio del pubblico, ampliando al contempo la portata di editori che, come noi, fanno giornalismo di livello premium", ha dichiarato Pam Wasserstein, presidente di Vox Media. Le chat includono collegamenti alle fonti, come articoli e blog post, che consentono di raccogliere maggiori informazioni.

Red. Eco.