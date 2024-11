Brand si rinnova: "Ci adattiamo alle sfide di mercato"

QUELLA DI BRAND è una storia centenaria di impresa, sacrificio e successo. La racconta proprio così Juri Gorlandi, amministratore unico di Brand, società che opera nel settore idraulico focalizzandosi sulla produzione, manutenzione ed installazione di impianti idraulici e termoidraulici per edifici civili, commerciali e stabilimenti industriali. Tra la vasta gamma di servizi offerti ci sono gli impianti idrico-sanitari, impianti di riscaldamento, impianti termoidraulici, impianti di condizionamento, impianti radianti e impianti a gas. "Negli anni, grazie al contributo e all’impegno di chi lavora con noi siamo riusciti a consolidare la nostra presenza nei settori degli impianti idraulici, impianti elettrici, edilizia, service e rinnovabili, e oggi ci prepariamo a un’ulteriore evoluzione", dice Juri Gorlandi. Quello fatto dall’azienda della sua famiglia è un percorso di innovazione e di crescita costante, che negli ultimi dieci anni si concretizza, grazie anche all’innovazione. "Dal 2011 abbiamo costantemente sviluppato il settore idraulico, puntando a implementare con anticipo le tendenze del mercato, in particolare nei settori del condizionamento, delle pompe di calore e degli impianti radianti e di deumidificazione. Tuttavia, era chiaro che le possibilità di crescita sarebbero state limitate se ci fossimo concentrati esclusivamente su clienti privati e impianti tradizionali. Per rispondere alle esigenze emergenti e offrire ai nostri clienti, pubblici e privati una soluzione completa, abbiamo quindi sviluppato nel tempo nuove Business Unit dedicate all’impiantistica elettrica, alle energie rinnovabili, all’edilizia e ai servizi. Questo percorso di crescita ci ha portato a investire in risorse qualificate, attrezzature avanzate e mezzi all’avanguardia, nonché a potenziare il nostro reparto amministrativo", racconta l’amministratore unico di Brand.

"Il risultato di questi sforzi è stato il conseguimento delle principali certificazioni", aggiunge Gorlandi, che prosegue: "Nonostante questo processo di espansione, non abbiamo mai abbandonato il nostro legame con il territorio e le nostre radici. Nella zona industriale di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, abbiamo infatti investito in una sede aziendale di circa 3.500 metri quadrati, recentemente ampliata con una struttura in lamellare di 350 metri quadrati per ridurre l’impatto ambientale. Questa struttura ospita il nostro magazzino interno, l’officina e gli uffici, oltre a spazi dedicati ai nostri collaboratori. Il forte legame con il territorio ci impegna inoltre nel sostegno alle realtà locali e nella redazione del nostro primo Bilancio di Sostenibilità, volto a garantire trasparenza e responsabilità verso la comunità".

La società, fondata molti anni fa, ha quindi oggi un nuovo assetto, frutto anche di una forte riorganizzazione interna, con la creazione di business unit specializzate. "La nostra continua crescita e la volontà di rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti e dei partner ci hanno portato a intraprendere una significativa riorganizzazione interna", spiega Juri Gorlandi. La società si è quindi dotata di Business Unit, che rispondono ad ogni area principale di azione, ovvero impianti idraulici, impianti elettrici, edilizia, service e rinnovabili. Il tutto garantirà, spiega l’amministratore unico, "maggior efficienza e ci consentirà di garantire un livello di servizio sempre più dettagliato e specializzato, ma anche di migliorare la gestione interna delle risorse, consentendo maggiore efficienza e produttività. Il nostro obiettivo è infatti quello di ottimizzare il coordinamento tra i team, migliorando la sinergia tra i diversi ambiti di lavoro. In quest’ottica, abbiamo creato un organigramma aziendale aggiornato e dettagliato, che agevolerà il coordinamento, le comunicazioni e il flusso delle attività in modo più snello ed efficace".

Nella strategia di crescita della società c’è anche "un importante sforzo di ammodernamento a tutti i livelli della struttura aziendale, investendo in modo significativo su software gestionali, ovvero strumenti avanzati che permettono di monitorare e ottimizzare ogni fase operativa, migliorando la tracciabilità, l’efficienza e il coordinamento dei processi, nonché la gestione delle risorse. Abbiamo inoltre investito in personale dedicato, puntando sia sulla formazione, sia sull’inserimento di figure chiave per ogni Business Unit, che contribuiscono con competenze specifiche a gestire le attività in modo indipendente, rispondendo con tempestività alle esigenze dei clienti e mantenendo alti standard di qualità. Inoltre, abbiamo puntato su mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate: la nostra dotazione è, infatti, in costante aggiornamento per rimanere competitivi e allineati ai più recenti sviluppi tecnologici. Il rinnovo continuo di macchinari e strumenti ci consente di garantire un servizio efficiente, affidabile e in linea con le attuali esigenze di sostenibilità e sicurezza", spiega Juri Gorlandi. Il tutto, naturalmente senza dimenticare la formazione e la sicurezza, fondamentale, tanto più in questo settore.

"Questi investimenti non sono solo funzionali all’efficienza operativa, ma rappresentano anche un pilastro fondamentale per la nostra capacità di adattamento alle sfide di mercato e per il mantenimento di un ritmo di crescita stabile. Grazie a questo ammodernamento della struttura, Brand non solo risulta più attrezzata per gestire fluttuazioni e incertezze, ma si posiziona in un contesto competitivo in cui la qualità e l’affidabilità sono elementi chiave per consolidare relazioni di lungo termine con clienti e partner, pubblici e privati. Questo assetto strategico, supportato dai giusti strumenti e risorse, ci consentirà di cogliere tutte le opportunità che il mercato offre, rafforzando la nostra posizione e garantendo una competitività duratura", conclude Juri Gorlandi.