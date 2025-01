Bestie Bite: l’app dove il cibo diventa connessione

CREARE CONNESSIONI di valore attraverso il cibo: è questa la mission di Bestie Bite, l’innovativa piattaforma dedicata al food inventata da Carlotta Robbe di Lorenzo e Caterina Vertefeuille (nella foto a destra) che consente di conoscere online nuovi amici per condividere un pasto in compagnia (BestieBite, appunto “amico di morso“). Ma non solo: in un epoca in cui il primo impulso che si ha quando ci si ritrova davanti a un bel piatto è scattare una foto e condividerla sui social con i propri followers, Bestie Bite è riuscito a tradutte questa abitudine in un’esperienza interattiva, permettendo ai propri utenti che si iscrivono all’app gratuita di esplorare i menù dei ristoranti della zona selezionata attraverso video o foto autentici.

L’interfaccia è molto semplice ed intuitiva: basta accedere alla piattaforma, localizzare la città in cui ci si trova e il feed dell’app si riempirà di gustosi video in cui esplorare da vicino i cibi e le pietanze della zona. Si possono aggiungere anche recensioni, foto o video di posti che non sono ancora presenti sull’app, contribuendo ad arricchiere la community. È presente anche una sezione chiamata “deals“, in italiano “accordi“: si tratta di una serie di sconti o promozioni esclusive strette tra BestiBite e i proprietari dei ristoranti, che potranno essere utilizzati dagli iscritti alla piattaforma:, come “Dolce gratis!“, o “Menù di pesce a 40 euro“. Un’opportunità per i clienti ma anche per i locali, che attraverso la piattaforma possono promuovere la loro attività, rilanciarla o mantenerla al passo con le ultime tendenze.

Ma l’esperienza va oltre la mera condivisone culinaria, diventa anche un modo per monetizzare piccole somme: ogni consiglio caricato sull’app consente, infatti, di guadagnare punti, che possono essere convertiti in ricompense, tra cui denaro. E alla stregua di un gioco, gli utenti possono anche ottenere badge per ogni missione completata e sfidare la community con video creativi.

Al momento l’app conta circa 150mila utenti ma promette di crescere rapidamente nei prossimi anni. Non a caso, a dicembre la piattaforma delle due giovani fondatrici ha vinto il settimo premio “Repower per l’Innovazione 2024“. La vittoria è stata annunciata nell’ambito della quattordicesima edizione del “Premio per l’Innovazione 2031“, ex Premio Gaetano Marzotto, la più importante competition italiana per innovatori e startup, di cui Repower, azienda fornitrice di energia elettrica, è main partner da diversi anni. L’ad di Repower, Fabio Bocchiola, ha spiegato di aver selezionato questa realtà "per la capacità di leggere i cambiamenti che sta attraversando il settore della ristorazione, innescando una sinergia tra le aspettative dei nuovi consumatori, in particolare la GenZ, e i ristoratori che cercano nuovi punti di contatto con la loro clientela".

"Siamo estremamente onorate di ricevere il premio speciale Repower innovazione&turismo - hanno affermato le due co-founder - Questo riconoscimento rappresenta non solo un’importante tappa nel nostro percorso, ma anche una conferma del valore che BestieBite porta al settore alberghiero e al turismo sostenibile".