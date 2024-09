Attenzione alle truffe. Una vittima su quattro ha meno di 30 anni

ATTENZIONE A FARE trading online. A dirlo è una ricerca Esma-Fca, per conto di Barber&Odeam: il 75% dei trader perde il proprio denaro. Nove trader su 10 non solo perdono denaro, ma smettono di fare trading entro un anno da quando hanno iniziato. Anche perché il rischio di truffe online resta alto. Nel 2023 le truffe denunciate alla Polizia postale hanno raggiunto la cifra di 140 milioni di euro. Le vittime sono prevalentemente under 30 (una su quattro), per lo più adescate tramite i social network. La rete e la borsa però possono anche essere sicure. A patto che si lavori con piattaforme sicure. È ciò che propone il Prop Trading, una modalità che, attraverso le Prop Firm, sta riscuotendo successo.

"Le Prop Firm, ovvero delle società di consulenza, formazione, valutazione ed educazione di servizi finanziari, tramite un percorso specifico, seleziona trader capaci di produrre profitti. Chiunque abbia competenze di trading può aspirare a diventare Prop Trader, iniziando una collaborazione con una Prop Firm. A quel punto, attraverso una piattaforma demo e con capitale virtuale, superata una fase di valutazione, al Prop trader viene assegnato un conto denominato Funded. Con tale conto, sempre rigorosamente demo e virtuale, si può operare sui mercati e sui profitti virtuali generati da quelle operazioni, la Prop Firm restituisce al trader una percentuale, questa volta di denaro reale, come fosse un compenso di collaborazione", spiega Pietro Paciello (nella foto in basso), fondatore e presidente della Prop Trading Academy. La Prop Firm, da quel momento, si riserva il diritto di poter replicare quelle operazioni profittevoli, esclusivamente con capitale proprio, ma questa volta sul mercato reale. "Operare in questo modo è vantaggioso – chiarisce Paciello –, intanto perché si può gestire un capitale di maggiori dimensioni rispetto a quello di un conto singolo di trading online. Inoltre, non ci si deve preoccupare della paura di perdere il proprio capitale in quanto si opera in modalità simulata. Vengono poi forniti formazione e supporto, con analisi, coaching, revisione delle performance e strumenti di ricerca".

Una piattaforma demo e senza capitale, ma con accesso a strumenti di trading avanzati, permette all’aspirante trader di operare liberamente. La Prop Firm restituisce al trader una percentuale, questa volta di denaro reale, come fosse un compenso di collaborazione.

Letizia Magnani