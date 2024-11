Amplifon lancia nuova campagna: "Sentire bene per vivere meglio"

DIAMO SEMPRE tutto per scontato, compreso l’udito. Per questo colpisce e molto la nuova campagna tv e social di Amplifon, colosso mondiale dei sistemi per migliorare l’udito, guidato dal ceo Enrico Vita (nella foto a destra). In questo videoclip di pochi secondi ci sono una nonna che ascolta la voce del nipotino, una mamma che sente parlare suo figlio, un dialogo tra marito e moglie, due amiche che condividono le proprie passioni. Sono alcune delle emozioni che caratterizzano la quotidianità e che non si potrebbero vivere pienamente in caso di perdita dell’udito. Queste azioni del quotidiano sono al centro della nuova campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e la cura dell’udito avviata da Amplifon in Italia e in Spagna, sui principali canali tv e sulle piattaforme digitali.

Stando ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, oggi nel mondo circa 1,5 miliardi di persone convivono con una forma di perdita uditiva, detta anche o ipoacusia, e si prevede che il loro numero sia destinato a salire a 2,5 miliardi nel 2050. Solo in Italia sono 7 milioni le persone con una forma di carenza dell’udito. In Europa, il 56% delle persone con ipoacusia non ha mai fatto un test dell’udito. Solo il 30% di loro fanno un contro dell’udito all’anno. Amplifon, leader mondiale nel settore dei servizi e delle soluzioni per la cura dell’udito, con 20.300 persone e più di 10 mila punti vendita in 26 paesi del mondo, ha ideato una nuova campagna per dimostrare quanto sentire bene significhi non solo recuperare l’udito, ma anche vivere meglio.

Per l’azienda questa campagna è inserita nel capitolo, sempre più importante, della sostenibilità e della responsabilità di impresa, perché far star bene le persone è uno degli obiettivi sociali che l’azienda si è data. La campagna prende il nome di ’Un test dell’udito speciale’, e ha tra i suoi protagonisti clienti reali di Amplifon i quali, durante un normale controllo dell’udito in negozio, si emozionano ascoltando a sorpresa un messaggio speciale da parte di una persona cara, un nipotino, un figlio o un amico. Un volto sorpreso, un sorriso, una lacrima, un urlo sono alcune delle emozioni nate da questo test particolare dell’udito. Sono emozioni che si possono vivere pienamente quando si è in grado di sentire bene.

Non a caso il claim della campagna è "Non è solo il tuo udito. Per noi, è la tua vita", perché per Amplifon "migliorare la qualità della vita delle persone è una promessa che si rinnova ogni giorno e che prende forma grazie all’esperienza audiologica, all’innovazione tecnologica e, soprattutto, all’empatia e all’attenzione che deriva dalla propria missione", dicono i manager dell’azienda. In questo contesto, in particolare, è essenziale anche il ruolo dell’audioprotesista, ovvero quel professionista che aiuta le persone a riconoscere e curare la loro tipologia di perdita uditiva, assistendole costantemente nel percorso di riabilitazione con un metodo scientifico, tecnologie proprietarie, umanità e gentilezza. Per questo Amplifon offre in tutti i suoi negozi in Italia test gratuiti per il controllo dell’udito.