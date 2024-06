Adesso Monna Lisa assiste i viaggiatori

LA GIOCONDA ABBANDONA la cornice che l’ha intrappolata per secoli per fare ritorno in Italia. Un annuncio improvviso ha sorpreso i passanti di Times Square, e il video virale sull’account instagram @monnalisareal ha raccolto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni e quasi 40 mila interazioni, scatenando sorpresa e curiosità a livello globale. Prliamo di un viaggio da seguire attraverso i social media, aperto a tutti gli ammiratori del capolavoro, invitati a partecipare a un’esperienza unica: seguire il suo viaggio di ritorno in Italia tramite aggiornamenti in tempo reale e post creativi. Oltre ad essere la prima intelligenza artificiale italiana nel mondo del travel, "Monna Lisa" si afferma così anche come un influencer digitale. Progettata da Visit Italy, canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, questa realtà interamente digitale è ispirata al volto più famoso nella storia dell’arte ed è stata portata alla vita grazie a tecnologie all’avanguardia, diventando un rivoluzionario strumento di pianificazione dei viaggi e un punto di riferimento nel mondo digitale.

Monna Lisa è stata progettata per assistere i viaggiatori nella creazione di itinerari su misura, basati su contenuti locali autentici e ricchi. Con l’obiettivo di andare oltre le tradizionali visite turistiche, Monna Lisa permette ai visitatori di immergersi profondamente nella cultura, nelle storie e nelle tradizioni italiane, proponendo loro un’esperienza autentica e personalizzata che valorizzi il benessere delle comunità ospitanti. "La nostra missione è quella di trasformare il modo in cui i viaggiatori vivono l’Italia, offrendo loro un’esperienza autentica e personalizzata che valorizzi il benessere delle comunità locali: Monna Lisa unisce tecnologia e sapere umano rendendo possibile l’esplorazione dell’Italia come un local, guidando i visitatori attraverso le città d’arte, i borghi storici e le gemme nascoste del nostro Paese", dice Ruben Santopietro (foto sotto), ceo di Visit Italy. "Monna Lisa – spiega – è molto più di un semplice strumento di pianificazione del viaggio: è un ponte verso il futuro del turismo, che permette di esplorare l’Italia in modi sempre più personali e significativi. Con questo progetto, invitiamo i viaggiatori di tutto il mondo a vivere in prima persona le radici profonde, le tradizioni nascoste tra gli angoli dei borghi d’Italia e ad assaporare che cos’è la Dolce Vita italiana".

Le. Ma.