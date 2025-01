Lotteria Italia, 31 milioni di premi mai riscossi

Roma, 11 gennaio 2025 – La Lotteria Italia 2024-2025, che nei giorni scorsi ha regalato milioni di euro di premi, con l'estrazione abbinata al programma di Rai 1, Affari tuoi, ha registrato un boom di vendite, ben 8,6 milioni di biglietti, pari a un +28% rispetto alla precedente edizione, nella quale ne erano stati venduti “solo” 6,7 milioni. L’incasso complessivo è stato di 43 milioni di euro, un dato mai raggiunto prima e che certifica l’amore che hanno gli italiani per il gioco ma anche per la tradizione, quella di acquistare un biglietto della Lotteria e poi di assistere in famiglia all’estrazione, la sera dell’Epifania.

Quei 31 milioni di euro mai riscossi

Eppure, nonostante possa sembrare assurdo, esistono nella storia della Lotteria Italia, decine di biglietti vincenti mai incassati. Il totale ammonta ad oltre 31 milioni di euro dal 2002, che “sbadati” giocatori non hanno mai reclamato, facendoli finire dopo 6 mesi nelle casse dell’Erario. In particolare, fu il 2008 l’anno in cui si registrò il più alto numero di biglietti vincenti non incassati, fra cui addirittura il primo premio da 5 milioni di euro, che era stato vinto a Roma. In quell’occasione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di riassegnare tale premio nell’edizione successiva, che diventò così la prima e unica ad avere 2 primi premi da 5 milioni l’uno. Anche nell’edizione del 2015 non venne assegnato uno dei principali premi, quello da 2 milioni di euro, il cui tagliando era stato venduto in provincia di Caserta. Lo scorso anno ben 26 premi non sono stati ritirati, per un controvalore totale di oltre 600mila euro. Come previsto dal Regolamento, a 6 mesi dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, i soldi vanno a finire nelle casse dell’Erario.

Cosa fare in caso di vincita

Ma cosa si deve fare per evitare di perdere la vincita, qualora si fosse fra i 280 fortunati a possedere uno dei biglietti estratti? Per riscuotere il premio, è possibile presentare il tagliando estratto, in originale, presso uno degli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, o recarsi all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, in viale del Campo Boario, 56/D a Roma, oppure ancora spedirlo, a proprio rischio, al medesimo Ufficio, indicando le proprie generalità e la modalità di pagamento preferita. Anche in caso di vincita con un biglietto acquistato online, occorrerà fornire le proprie generalità e richiedere il pagamento con bonifico o assegno circolare o postale, allegando la ricevuta di acquisto del biglietto vincente e il relativo codice identificativo. Solitamente, dalla data di presentazione della richiesta di riscossione della vincita, passano circa 45 giorni prima che l’Erario provveda al pagamento.