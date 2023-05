L’Italia supera l’esame di Fitch Stime Pil al rialzo

L’Italia supera la prova di Fitch. L’agenzia di rating conferma il suo giudizio BBB con outlook stabile e, prevedendo un debito pubblico in calo nel 2024, rivede al rialzo le stime di crescita per il 2023 (+1,2% anziché +0,5%). "Il recente Programma di Stabilità fissa credibili obiettivi di bilancio, in una continuità della politica fiscale del precedente governo di unità nazionale", afferma Fitch, sottolineando come le stime contenute nel programma – che prevede un risanamento graduale del deficit – sono in linea con le sue proiezioni.

L’agenzia osserva come il governo di Giorgia Meloni goda di una "stabile maggioranza in Parlamento e di un forte sostegno fra gli elettori. Alla luce di questo e della frammentata opposizione riteniamo che sia possibile per il governo duri l’intero mandato".